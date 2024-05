La sensual foto de Emilia Attias y Nicolás Francella que se hizo viral

En el portal de Laura Ubfal, el hijo de Guillermo Francella desmintió su vínculo con la ex Casi Ángeles, y horas después fue Naim quien lo corrió de la polémica. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida con la que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goycochea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada”, se le escuchó decir en un audio enviado a Pablo Layus.