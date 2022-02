Aníbal Fernández, sobre los audios de Michetti: "estaba traficando influencias"

Luego de que se conocieran presuntos audios de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti en los que le habría pedido a Laura Alonso, ex jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que la ex compañera de fórmula de Mauricio Macri "estaba traficando influencias" cuando pidió que se desvincule de una investigación a Gabriel Pino, un allegado suyo.

"Michetti estaba traficando influencias, absolutamente; no es la primera vez que vemos esto", declaró Fernández en Radio 10 y calificó como "un bochorno" los audios que supuestamente revelan la maniobra.

“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró”, se escucharía decir a Michetti, en uno de los audios que se difundieron ayer.

En 2017, desde el diario Clarín publicaron que la OA había denunciado a la Anses por el presunto desvío de $ 118.000.000, en conceptos de publicidad, durante 2010 y 2015.

En esa investigación se ponía bajo sospecha la decisión del entonces gerente de prensa del organismo, Pino, quien habría favorecido a una agencia de publicidad con licitaciones.

“Necesitamos que te juntes con él”, le habría transmitido Michetti a Alonso, en una clara referencia a Pino. Hasta el momento no se comprobó la veracidad de los audios y tampoco se presentó una denuncia formal en la Justicia.