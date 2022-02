En Atlético todavía hay mucho por ver

Lo más difícil para cualquier técnico en el comienzo de un ciclo es ensamblar -como si se tratara de un rompecabezas- la idea de juego y los apellidos nuevos y viejos. En ese trabajo se encuentra actualmente Juan Manuel Azconzábal.

De hecho, por este motivo no sorprendió que en el debut solo haya utilizado tres refuerzos de los 10 que llegaron. En ese sentido, vale la pena aclarar que Martín Garay y Nicolás Thaller fueron titulares ante Sarmiento y ambos tuvieron rendimientos aceptables. El tercer debutante fue Gastón Gil Romero, quien ingresó justo después del gol de Lisandro López y tuvo una leve incidencia en la mejora que mostró el equipo, más por actitud que por otra cosa.

“A nadie le debe molestar que hablemos de incorporaciones y no de refuerzos, con el paso de los partido se verán si son realmente refuerzos”, dijo en su momento Azconzábal a la prensa. A partir de este gesto, se infiere que “Vasco” dejó las cosas bien claras en el vestuario para evitar cualquier tipo de polémica.

Siendo más profundos en la recapitulación de todo lo que sucedió en la pretemporada es probable que se llegue a la conclusión de que si Jonathan Cabral y Mauro Osores hubieran seguido en el plantel, el único refuerzo titular hubiera sido Garay.

El ex “Patrón” llegó con los pergaminos de ser un polifuncional que se puede ubicar en cualquier puesto de la banda derecha. A pesar de que en el club entrerriano jugaba de volante o media punta, “Vasco” lo quiere de lateral por derecha. Ese puesto en el que Atlético hace varios años no encuentra alguien que brinde garantías. Desde el primer paso de Nicolás Romat y de la aparición de Leonel Di Plácido, el “Decano” no consigue un jugador que se consolide en ese puesto, a pesar de que por esa banda pasaron varios apellidos. Así como el DT sacó la mejor versión de ambos, ahora intentará exprimir el juego de Garay. Por lo pronto, la primera presentación del ex Patronato fue convincente. Es más, fue uno de los puntos altos que mostró el equipo en la derrota. En ese puesto también se encuentra Felipe Campos, pero el chileno parece correr desde atrás en la consideración del entrenador.

La situación de Thaller es diferente: el ex Lanús fue titular, aunque estuvo en duda hasta último momento si jugaba él o Manuel Capasso. De lo que sí no quedan dudas es que el central titular para el entrenador será Bruno Bianchi. Resta saber quién lo termina acompañando en el centro de la zaga. Por lo pronto Thaller mostró algunas cualidades como para entrar en la consideración del técnico como compañero de Bianchi. Gil Romero fue titular en dos partidos amistosos, junto a Guillermo Acosta, pero extrañamente terminó perdiendo su lugar con Joaquín Pereyra, quien no tuvo un buen desempeño en la mitad de la cancha. El ex Aldosivi llegó junto a Ramiro Cristóbal Calderón para reforzar un sector del campo de juego en el que Atlético sufrió más bajas respecto al semestre pasado debido a que Cristian Erbes, Franco Mussis y Abel Bustos emigraron.

Todavía falta ver en acción a siete de los refuerzos. Por lo que demostró Azconzábal en la primera fecha, irá moldeando al equipo con el correr de las fechas. Mientras tanto trabaja con todo el plantel a disposición, con la novedad de que Cristian Menéndez, Augusto Lotti, Bianchi, Eugenio Isnaldo y Federico Andrada están disponibles para jugar desde el inicio si así lo decide el entrenador. Todavía hay mucho para conocer de esta nueva versión de Atlético. Los hinchas tendrán que ser pacientes.

El martes la Reserva por streaming

Atlético recibirá la visita de Platense el martes, desde las 9. Esta previsto que el partido del equipo de Martín Anastacio sea transmitido por la plataforma de YouTube que promete tener más participación en este 2022. También se utilizaría para el sorteo de los 300 hinchas que podrán asistir al Monumental el jueves.

Preparativos para el centenario

El estadio José Fierro cumplirá 100 años en marzo y la dirigencia de Atlético ya está preparando algunas sorpresas. Una será la instalación de una pantalla de última generación, que reemplazará a la actual. Además el sonido de la voz del estadio por primera vez será propio y estará a la altura de los mejores estadios del país.