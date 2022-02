Máximo pega el portazo por el acuerdo con el FMI y se abre una nueva grieta

Anoche se abrió una nueva grieta dentro del Frente de Todos (FdT), como consecuencia del principio de acuerdo que alcanzó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Máximo Kirchner renunció ayer a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados en completa discrepancia con la estrategia que utilizó la gestión de Alberto Fernández y los resultados obtenidos con el organismo internacional. De todos modos, el referente de La Cámpora aclaró que permanecerá dentro de la bancada para facilitar la tarea del Presidente y de su entorno.

En una entrevista con la señal televisiva C5N, el jefe de Estado reveló que Máximo ya le había expresado su discrepancia con el acuerdo y que se comunicó nuevamente con él para contarle de su decisión, la cual dio a conocer públicamente a través de un duro comunicado. “Le dije que no era necesario”, expresó Fernández. Además, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tampoco comparte la decisión que tomó su hijo, y adelantó que hoy se conocerá a su sucesor como líder de bancada. “Cristina también tiene matices con el tema del Fondo, pero el Presidente soy yo”, agregó.

“En este escenario un default era un problema enorme, era salir del partido. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y me sacan de la cancha. Y no me mandan ni a la platea, me mandan a entrenar. Es un problema muy serio. Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito imponen cumplir ciertas reglas. Hay que preguntarse si estoy contento de ser deudor del Fondo y la verdad que no lo estoy. Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri”, explicó el Presidente lo negociado por su ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a la deuda por U$S44.500 millones.

Repercusiones

Referentes de la oposición, en tanto, se hicieron eco de la inesperada renuncia de Kirchner. A través de las redes sociales no tardaron en calificar el hecho de “irresponsable” y como la evidente demostración de una “fractura” que debilita el poder del Gobierno, a horas del inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir el acuerdo con el FMI. Uno de los tucumanos que se manifestó por Twitter fue el diputado radical José Cano. “Entre la marcha de los procesados contra la Corte Suprema de Justicia y la renuncia del presidente del Bloque del Frente de Todos, al kirchnerismo lo que menos le importa son los argentinos”, disparó.

De un modo mucho más duro se expresó Graciela Ocaña (Interbloque Cambiemos), quien fue funcionaria de la gestión de Cristina. “Nuevamente, la irresponsabilidad no es de la oposición, es del kirchnerismo que deja sin poder al Presidente. Más incertidumbre, más división, los únicos que pierden son los argentinos que no les alcanza el sueldo, la jubilación o no tienen trabajo”, manifestó la diputada opositora.

Un paso al costado

Mediante una carta, con algunos tramos muy críticos pero siempre en sintonía de lo que venía expresando, Máximo Kirchner consideró que “lo mejor” era dar un paso al costado para que Fernández pueda elegir a alguien que esté de acuerdo con el programa del Fondo. “No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo”, dijo.

Tras hacer un repaso de su desempeño como presidente de bloque y cómo se endeudó el país con Macri, Máximo expuso: “sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de ‘beneficios’. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”, añadió.

A pesar del sismo interno que provoca la determinación del diputado -cuyos alcances y daños aflorarán en los próximos días-, el Presidente indicó que sigue en pie su viaje por Rusia y China (parte hoy a las 22). Dijo que ambos países esperaban un resultado exitoso en la negociación con el organismo internacional. “Cualquier acuerdo con ambos países estaba supeditado a que tuviéramos un acuerdo con el Fondo”, señaló.