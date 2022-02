La "massista" Cecilia Moreau suena como sucesora de Máximo Kirchner

Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados comenzaron a sonar varios nombres para sucederlo. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza el de una mujer: Cecilia Moreau, quien ejercía la vicepresidencia del bloque oficialista y ahora subiría un escalón a partir de su cercanía con el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Ayer, Kirchner publicó una carta en la que hizo pública su renuncia. “He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. (…) Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional”, redactó el actual diputado.

“Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional. (…) Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de “beneficios”. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”, continuó.

La posible reemplazante

Cecilia Moreau es hija del también diputado, Leopoldo Moreau, nació en 1976 y creció en una familia radical. Precisamente, militó por muchos años en la Unión Cívica Radical (UCR) y fue secretaria general de la Juventud Radical entre 2001 y 2003, y secretaria de Acción Política del comité bonaerense de la UCR entre 2005 y 2008.

Fue elegida como diputada provincial por la primera sección electoral bonaerense en 2007, cargo que ocupó hasta el 2011.

Cuatro años después, pegó el salto al Frente Renovador de Sergio Massa y entró a la Cámara de Diputados en las legislativas del 2015. Fue reelecta en el 2019, esta vez ocupando el sexto lugar en la lista del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires y su asiento estará en juego el próximo año.