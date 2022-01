“El acuerdo que se ha alcanzado con el Fondo era el posible para la Argentina”

La tempestad ha pasado por la Casa Rosada. El entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calmado las tensiones internas en el poder. Se percibe en el ambiente y más cuando se escucha hablar al presidente Alberto Fernández y a sus funcionarios más directos. Uno de ellos ha decidido tomarse otro respiro en la tierra que lo eligió como gobernador, en 2015. Juan Manzur, que tomó licencia en el cargo para convertirse en jefe de Gabinete de la Nación, vino hasta Famaillá no sólo a recorrer obras, sino también para sembrar afectos. La euforia lo envolvía y la exteriorizó ante aquellos dirigentes que lo acompañaron, en 2021, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y también ante los otros que en la interna estuvieron en la vereda del frente y ahora se encolumnaron tras él y tras el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo. Es la esencia del peronismo. El que gana, conduce; el que pierde, acompaña. El presidente de la Legislatura tiene incorporado ese concepto, tanto como su compañero de fórmula. Por eso se ha recreado la relación. Manzur habla poco, pero en esas escasas palabras transmite mucho. Como cuando, durante la entrevista con LA GACETA, ha señalado que nunca estuvo en el ojo de la tormenta y que no abandonará su dinámica laboral. Y se explaya más cuando se refiere al entendimiento que el Gobierno nacional ha logrado con el FMI. “Con este acuerdo, el Gobierno ha recuperado la iniciativa”, define.

-¿Qué significa para el Gobierno este entendimiento alcanzado con el Fondo por la deuda con ese organismo?

-Este acuerdo alcanzado era el posible para la Argentina. A la gestión que me toca ser parte, acompañando al presidente de la Nación, este entendimiento nos devuelve la iniciativa. Venía diciendo que el Gobierno tenía decisión política y vocación de pagar y el acuerdo que hemos logrado encaminar frente a una pesada deuda heredada es la clara señal de que las intenciones siempre estuvieron encima de la mesa. El mismo comunicado del Fondo va en sintonía y en la misma dirección con lo que hemos dicho nosotros.

-Pero el entendimiento aún está en consideración del directorio del FMI y resta saber qué dirá la letra chica del acuerdo...

-Con el tiempo se irán aclarando algunas cuestiones. Creo que esto puede demandar tres o cuatro semanas de análisis, pero el acuerdo está. Creo que ahora esto es importante para la Argentina porque, después de la pandemia y de esta deuda irresponsable que ha contraído la gestión que encabezó Mauricio Macri, empieza a generarse un camino de mayor previsibilidad. Siempre dije que esta deuda contraída por Macri ha sido una tragedia para la Argentina y nuestro deber como gobierno era ver la mejor solución. Hoy no tenemos esa soga al cuello, como lo definió Alberto en su momento. El país tenía una espada de Damócles y se la hemos sacado. La Argentina debe seguir creciendo y tiene que seguir haciéndolo para poder salir adelante. Hay un nuevo horizonte, sin restricciones ni condicionamientos para aspirar a crecer sostenidamente.

-¿Se pensó en algún momento en un escenario de default?

-La idea nuestra siempre ha sido llegar a un acuerdo a través del diálogo y de acercar posiciones, con el fin de generar las mejores condiciones para que se llegue al acuerdo que, al final, alcanzamos. La voluntad de pago siempre estuvo de nuestra parte y la voluntad de acordar también. Lo único que le pedíamos al Fondo Monetario es que ese entendimiento no vaya en contra del crecimiento del país. Necesitamos crecer de manera sostenida para el bien de toda la población y para que la economía siga expandiéndose después de un proceso difícil como ha sido una pandemia global, inesperada, que ha dañado a muchas actividades y que, paulatinamente, han ido recuperándose. Ese es el sendero que hay que continuar y también darle respuesta a la demanda que realiza la sociedad. Sabemos que tenemos que reducir los índices de pobreza y una de las respuestas que se necesitan en ese aspecto es generar más puestos de trabajo, para que más familias tengan ingresos y, de esa manera, puedan abandonar aquel flagelo social. La obra pública es otra de las salidas para recrear las condiciones económicas en toda la Argentina. Estamos analizando todos y cada uno de los proyectos que nos presentan las provincias. Tucumán también tiene sus iniciativas y el gobernador Osvaldo Jaldo está gestionando las obras que se precisan y, desde Buenos Aires, lo acompañaré en ese proceso para que se concreten en el menor plazo posible.

-En los últimos días tuvo más apariciones públicas y, este mismo viernes, estuvo al lado del ministro de Economía, Martin Guzmán, explicando los alcances del entendimiento. ¿Es una señal de que los rumores de renuncia eran sólo eso?

-En lo personal, es muy gratificante ser parte de esta negociación. Todos saben que puse mi granito de arena para intentar abrir puertas a las negociaciones en los Estados Unidos. Creo que cada uno de los que acompañan al presidente de la Nación ha colaborado para que esto sea posible. Desde que Alberto Fernández es presidente de los argentinos, siempre estuvo esa sensación de estar en el ojo de la tormenta. Y, con esfuerzo y sacrificio de todos, salió bien la negociación. Eso es lo que hay que ver.

-¿Cómo calificaría su relación actual con el Presidente?

-La relación con Alberto siempre fue impecable. Diría una excelente relación. Desde el primer momento lo acompañé. Más allá de las cuestiones políticas, tengo que decir que esa relación es de afecto y de cariño, de confianza absoluta.

-¿Ha sentido que estuvo en el ojo de la tormenta por las versiones acerca de su alejamiento en el cargo?

-No. En lo personal siento que no estuve en el ojo de la tormenta, porque siempre estuve trabajando para que a esta gestión le vaya bien. Esa ha sido y es mi misión desde antes que Alberto me ofreciera y me honrara con ser el jefe de Gabinete de la Nación. Ha sido todo un desafío y aquí estoy, al lado del presidente de la Nación, acompañándole en todo momento, en las buenas y en las malas. He tomado este cargo con mucha responsabilidad, como lo hice siempre en los anteriores cargos que he ocupado. Siempre asumimos los roles que nos tocan con serenidad y prudencia, con mucha responsabilidad.

-Siempre se dijo que a sus pares del gabinete no le cayó del todo bien que haya modificado la forma de gestionar. ¿Cree que ese pudo haber sido un motivo de los rumores que fueron creciendo acerca de su futuro en la Casa Rosada?

-No lo sé. De mi parte, me siento entusiasmado y contento por el momento que vivimos y por lo que puede venir para la Argentina luego de este acuerdo con el Fondo. Estoy compenetrado en la gestión, entendiendo que me toca un gran desafío. En este sentido, puedo decir que me siento muy bien. Soy una persona dedicada al trabajo. Lo hago desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche. Y eso no ha sido una conducta del momento. Cuando era ministro, luego vicegobernador y gobernador también tenía la misma mecánica. Está en mi naturaleza. Todos los que han compartido tiempo de trabajo conmigo saben cómo es Juan Manzur a la hora de trabajar. Es mi forma de trabajar, es la dinámica laboral que me caracterizó siempre. Es la impronta que tengo y me mantengo en la misma tesitura.

-¿Por qué no forma parte de la misión a Rusia y a China que encabezará el presidente de la Nación la semana entrante? ¿Cómo será su gestión al lado de la Vipresidenta?

-Me quedo aquí. Tengo mucho que hacer mientras él no esté, un trabajo de coordinación del gabinete. Las relaciones con la vicepresidenta siempre han sido y son buenas.