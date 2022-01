Cornejo pidió que Cristina Kirchner se pronuncie sobre el acuerdo con el FMI

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Alfredo Cornejo, cuestionó este sábado el silencio de Cristina Kirchner tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda.

"Hasta aquí todavía no se ha expresado la vicepresidenta, y esa es la gran duda", afirmó Cornejo en diálogo con Radio Mitre. Y añadió: "si Cristina no apoya esto nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión".

El ex gobernador de Mendoza reclamó a la vicepresidente que diga explícitamente "si está a favor de este entendimiento o no". "Hasta aquí el Gobierno manifiesta que tiene el apoyo de Cristina, pero Cristina no ha dicho ni pío hasta aquí", remarcó.

"Hace un año y medio Cristina frenó un acuerdo con el Fondo porque pedía 20 años para la reestructuración de estos 44 mil millones de dólares. Y le dijo el Fondo el primer día que su estatuto no lo permite", sostuvo.

Por otra parte, Cornejo se refirió a las diferencias que existen dentro del Frente de Todos (FdT) y consideró que conviven posiciones "diametralmente opuestas". "Todo el grupo que sigue a Cristina Fernández de Kirchner tiene diferencias sustanciales, estructurales, con Alberto Fernández que quedan disimuladas por conservar el poder. Y sólo por poder están unidos", indicó.

"Lo primero que debe garantizar Alberto Fernández es el acuerdo de su propio frente", cerró.