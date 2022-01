Diego Sosa quiere su oportunidad

Tras culminar con dos semanas exigentes de trabajo en Salta, el plantel cambió el ritmo a un solo turno. Sin embargo, los entrenamientos en el complejo “Natalio Mirkin” siguen dirigidos a los objetivos que tendrá San Martín para esta temporada.

Para darle cuerpo a su único deseo, que es ascender a la Liga Profesional, el “Santo” incorporó a Diego Sosa, mientras estaba alojado en el hotel de la Liga Salteña.

El ex Argentinos, terminó de sellar el vinculo con el “Santo” y realizó el viaje a capital salteña para encontrarse con el DT Pablo De Muner y sus nuevos compañeros.

Contento por esta nueva oportunidad en su carrera, contó porqué decidió abandonar la vida en Buenos Aires y llegar al norte para calzarse la camiseta de los de La Ciudadela.

“Elegí San Martín porque es un club muy grande, que tiene mucha gente y la presión de salir a ganar en cualquier cancha. También, por el desafío o el objetivo de querer ascender siempre. Es un club que tiene que estar en Primera”, aseguró Sosa.

El nacido en Tandil se inició futbolísticamente en el club de su barrio, Grupo Universitario, y luego pasó por Tiro Federal (Bahía Blanca), Boca Unidos y Godoy Cruz, entre otros. Durante su estadía en el “Aurirrojo” y en el “Tomba”, fue uno de los jugadores más destacados. Sin embargo, él prefiere recordar su paso por Argentinos, en el cual le llegó a convertir a Boca, por la fase de grupos de la “Copa Diego Armando Maradona”.

“En Godoy Cruz y en Boca Unidos tuve buenos años, pero creo que el mejor fue cuando llegué a Argentinos. Ahí alcancé mi máximo nivel, por decir así, aunque en muchos lugares estuve bien. Trataré de aportar mi granito de arena para que todos podamos cumplir el objetivo”, dijo.

Sosa puede desempeñarse tanto como mediocampista ofensivo por izquierda o por derecha. Pero, sin tener preferencias sobre el puesto, decide dejarle al DT esa responsabilidad.

“En todas las posiciones en las que he jugado me siento cómodo. Siempre depende de lo que quiera el técnico y de lo que yo aporte. Donde vea que puedo jugar, ahí me voy a sentir bien. Siempre queriendo estar entre los ‘once’ y si no es ahí, desde donde me toque voy a apoyar al equipo”, afirmó.

Como todo jugador que se informa al llegar a un nuevo club, Sosa se puso al tanto de lo que encontraría en San Martín. Lo consultó con sus compañeros de equipo y hasta preguntó por el técnico.

“Una vez que me decidí por San Martín, empecé a preguntar a compañeros que han pasado por acá, gente que estuvo con De Muner. Todo fueron aportes para que hoy esté acá. Sabía bastante”, advirtió el volante.

“Me encontré con un club ordenado. Después, del equipo sabía que se había quedado la mayoría de la base de jugadores. Eso me gustó. De lo que propone Pablo me habían hablado maravillas de su trabajo y cómo es a nivel personal. De todo sabía un poco”, dijo.

Amistosos y fechas

• Hoy, San Martín tendrá dos nuevos amistosos frente a Güemes, en Santiago del Estero. El primero empezará a las 18.30, mientras que el segundo se prevé desde las 20. Ambos serán a puertas cerradas, para el público y para la prensa.

• La Primera Nacional llegará a su final el 8 de octubre. Mientras que la final por el primer ascenso y el Reducido se jugará entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre. Por otro lado, el mercado de pases cerrará el 17 de febrero, a las 20.





Hay reglamento

Desde la AFA dieron a conocer el reglamento para la Primera Nacional “Malvinas Argentinas 2022”. Entre lo más destacado: habrá un partido desempate si hay igualdad de puntos; y el Reducido, la semifinal y la final será a doble partido.