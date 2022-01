XXII Seven de Tafí: Vuelve la gran cita del verano

Faltan tres días para que la majestuosidad de los Valles Calchaquíes vuelva a servir de escenario de la fiesta de rugby más importante del verano tucumano: el Seven de Tafí del Valle. Tras el parate de 2020 a causa de la pandemia, este sábado se jugará una nueva edición, que fue presentada ayer al mediodía en conferencia de prensa en el Hotel Garden Plaza y que llevará el nombre de uno de sus históricos organizadores, Salustiano Paz, fallecido el año pasado.

El tradicional certamen de juego reducido, que se jugará en cancha de Polo de La Angostura, volverá a poner en juego la Copa de Oro LA GACETA. En esta edición, serán 13 los equipos que competirán por levantarla al caer la tarde. A los 12 previstos inicialmente se le sumó a último momento el de Fundación Rugby Solidario, la entidad que como cada año será beneficiada con lo recaudado en concepto de boletería. Dicho equipo estará conformado por jugadores de clubes de Buenos Aires, como Biei, SIC y Newman.

Siete serán los clubes de Tucumán; Salta presentará a los “Mayuatos 7” y dos clubes; Buenos Aires vendrá con su selección y un combinado de jugadores; y también estará el selectivo de CURNE.

De la presentación formaron parte Cayetano Fortino, Martín Terán (organizadores), Mariano Campero (Intendente de Yerba Buena), Santiago Taboada (Presidente de la Unión de Rugby de Tucumán), Miguel Reginato (Presidente de Old Virgins) y Catalina Colombres (representante del Ente Tucumán Turismo).

Dado el panorama actual, desde la organización enfatizaron en que será obligatorio portar el pase sanitario y el uso del barbijo.

Al respecto, “Tani” Fortino comentó que “será un seven distinto. Con una ‘nueva normalidad’. Habrá que manejarse con los protocolos y cumplirlos. Se acordó con el COE un sistema de burbujas donde los espectadores irán recorriendo el predio por sectores, con espacios divididos. Es una gran alegría para nosotros volver, después de un año, a organizar el seven. Impactado por el apoyo que tuvimos de más de las 60 empresas e instituciones que nos acompañan”, completó su alocución Fortino.

Por su parte Mariano Campero dijo que “es muy importante el deporte. Es estratégico en Tucumán. Si tenemos un vínculo como provincia, eso tiene que ver con el rugby. El seven cobra cada vez más protagonismo. Llevarlo adelante es un esfuerzo, pero permitirá seguir poniendo en valor la agenda deportiva de Tucumán. En un momento de pandemia, el deporte es salud”.

Catalina Colombres destacó que “el seven es un evento impresionante. La ocupación hotelera para ese fin de semana esta colmada. Nos vamos a divertir, respetando los protocolos. Vayan a Tafí del Valle, vean rugby y disfruten de los espectaculares paisajes”.

El seven contará con la participación de la URT, que pondrá a disposición de sus árbitros y, jugadores. Además, como todos los años, habrá un partido de veteranos entre Old Virgins y Tucumán Rugby Classic. Al respecto, Reginato, con sensaciones encontradas, comentó que “siempre que jugamos un partido lo hacemos en homenaje en algún jugador. Este año, particularmente, se lo haremos a 20 ‘amigos’ que fallecieron entre 2020 y 2021. Antes del partido, con un acto emotivo, entregaremos recordatorios a los familiares de estos jugadores que ya no están”.