CREO apuesta por Murga

La postura de CREO es clara y tienen a su propio candidato: Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). Así lo expresaron tanto Paula Omodeo, diputada y presidenta del partido, como el propio Murga.

“Tenemos que ser humildes a la hora de decir que nos estamos preparando. Todos se preparan. Imaginate que hay un partido (CREO) que se ha constituido en menos de un año con más de 6.000 afiliados y sigue sumando gente con vocación de llegar a la Casa de Gobierno”, dijo el presidente de la SRT en una entrevista con LA GACETA.

Murga aclaró que siempre fue franco al respecto y su idea de alcanzar la gobernación estuvo clara desde que dio el salto a la política. “No nos seduce una Legislatura, un Concejo, a mi personalmente no me seduce. Obviamente que tengo vocación ejecutiva, y nunca lo he negado, siempre lo he dicho”, afirmó. “Tengo vocación ejecutiva, me gusta administrar, para eso me he formado en mi vida y para eso he dado el paso en la política”, agregó con firmeza.

De todas formas, Murga no cree que haya un candidato fijo todavía y que todo debe ser conversado entre los miembros de JxC. “Bajo ningún punto de vista soy condicionante. Me he preparado, voy a tratar de hacer todos los esfuerzos y creo saber por dónde es el camino. Pero en CREO priorizamos equipos de trabajo, ningún individualismo va a sacarnos de la postración que tenemos en Tucumán”, indicó.

Murga analizó la situación y consideró que toda la oposición debe tener un único objetivo en mente: vencer electoralmente al oficialismo. Y para lograrlo cree que Juntos por el Cambio debe estar unido con la cabeza puesta en esa meta.

Apenas termina un proceso electoral, políticos, partidos, analistas e incluso ciudadanos comienzan a pensar y predecir a los futuros aspirantes a acceder a cargos políticos. Ante esta situación no es descabellado imaginar que los miembros de cada partido empiezan a jugar sus fichas mirando el tablero del presente, pero pensando en la distribución que tendrán las piezas en el futuro.

Hay quienes dudan en que ya se piensa en las elecciones del 2023, pero Murga disipa las sospechas: “hay una gran hipocresía cuando se dice que no se habla de candidaturas”. “Sí se habla de candidaturas, sí se está hablando de candidaturas, sí hay hombres que están pensando en el 2023. Pero repetimos que nosotros tenemos un ideal como equipo, con proyecto de trabajo. CREO se ha constituido para eso”.

La diputada Paula Omodeo, presidenta de CREO, siguió la línea del ruralista y sostuvo que siempre se piensa en las candidaturas. “Si es momento para hablar de candidaturas porque es importante poner en agenda lo que se viene hablando en cada reunión política en off”, dijo. “Cada vez que nos hemos juntado con las distintas facciones que conforman JxC se habla de candidaturas, muchas veces incluso nos gustaría que no se hable tanto del tema. La verdad es que siempre se está hablando, entonces me parece que lo de Campero es transparentar eso”, añadió.

“Nosotros si tenemos nuestro candidato para 2023 y es Sebastián Murga, y lo hemos dicho desde el primer momento”, finalizó.