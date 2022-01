Cuatro tucumanas con instinto de Yaguaretés

Por tratarse de una de las provincias pioneras en la rama femenina del rugby, Tucumán suele tener una marcada presencia en las convocatorias nacionales. La primera de 2022 no fue la excepción: de las 14 juveniles llamadas al campus de seven que se realizó en Buenos Aires hace algunos días, cuatro son tucumanas. Lourdes Cabrera, Priscila Figueroa y Constanza Entable lo hicieron representando a Alberdi Rugby, y Florencia Marín a Coipú (Famaillá). El campus femenino del preseleccionado juvenil (solo acudieron jugadoras del interior) se repartió entre el Cenard y el predio de Casa Pumas, con jornadas a doble turno. ¿El objetivo? La preparación y posterior conformación del seleccionado argentino para los III Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario.

Las cuatro jornadas bajo las órdenes de la entrenadora Gisela Acuña fueron simplemente el corolario de una experiencia que comenzó con la convocatoria misma. “Sabía de la concentración desde principios de noviembre, pero estaban en vista muchas chicas que tenían un nivel tremendo, así que en esos meses me entrené muchísimo, con la esperanza de que me llamaran. Cuando salió la lista, me llenó de emoción ver mi nombre y el de mis dos compañeras. Me dio mucho orgullo ver que estábamos representando a nuestro club, que es tan humilde”, compartió Priscila.

“¡Fue la mejor experiencia de mi vida! Es increíble lo que se siente estar ahí no podía creerlo. Estoy muy agradecida por la oportunidad y al club por siempre apoyarme. Vivirlo con mis compañeras fue lo mejor. No hay nada más lindo que eso”, aseguró Constanza, también de Alberdi Rugby.

“Fue muy linda la experiencia q tuve en la concentración. Me tocaron entrenadores muy buenos y compañeras de distintos puntos del país. Mi mayor deseo como jugadora es poder formar parte del gran equipo de las Yaguaretés. Agradezco a las personas que me acompañaron desde el comienzo. A mi familia, a Noelia Savino, Exequiel Fernández, Emilio Valdez y Walter Majolli”, conto Florencia, con la ilusión de ser la embajadora de Coipú en un seleccionado argentino.

Para Lourdes esta fue su segunda concentración nacional. Ya había tenido una con las juveniles en marzo de 2020, justo antes de la pandemia. “La disfruté tanto como la primera vez. Cuando me enteré de la preselección me puse muy contenta, por mí y por mis compañeras. Por la posibilidad de seguir compartiendo con ellas en cosas que nos hacen bien y nos gustan. Me hace inmensamente feliz saber que estamos logrando cosas que en su momento fueron un sueño”, confiesa.

Objetivo a la vista

Los III Juegos Sudamericanos de la Juventud se llevarán a cabo en Rosario entre el 28 de abril y el 8 de mayo y servirán de reemplazo para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, postergados por el COI hasta 2026. Competirán 15 naciones en un total de 26 disciplinas, entre ellas el rugby (en el que también intervendrán los Pumitas).

“Fueron cuatro días súper intensos, con entrenamientos muy duros. Todas las chicas tenían un juego diferente y eso fue bastante bueno. La mayoría nos conocíamos porque ya nos veníamos cruzando en encuentros, así que fue más fácil para entendernos en la cancha. Esto me deja en claro que siempre que quieras cumplir un sueño, no tenés que parar hasta conseguirlo. El mío yo ya lo cumplí y voy a ir por más todavía”, asegura Priscila.

“Lo que queda es seguir creciendo y llevar adelante a las demás chicas, para que ninguna baje los brazos y para que sepan que nada es imposible”, cierra Lourdes.

Lourdes Cabrera



Lourdes Cabrera

Edad: 16 años

Club: Alberdi Rugby

Juega desde: 2018

Puesto: segundo centro

Florencia Marín

Florencia Marín

Edad: 16 años

Club: Coipú (Famaillá)

Juega desde: 2017

Puesto: centro

Priscila Figueroa

Priscila Figueroa

Edad: 16 años

Club: Alberdi Rugby

Juega desde: 2018

Puesto: medio scrum

Constanza Entable

Constanza Entable

Edad: 17 años

Club: Alberdi Rugby

Juega desde: 2018

Puesto: wing