Se dilata lo de Cuello

Si hay algo que es seguro, es que Tomás Cuello no jugará en Atlético. No es por capricho, ni porque “Vasco” no lo quiera en su esquema. “Por el momento no está nada definido, sé que hay varias opciones, eso lo maneja mi representante. Yo estoy entrenándome por mi cuenta para no perder ritmo”, manifestó el volante. La situación de la joya tucumana no se define; sí se sabe que no seguirá en Tucumán. Brasil asoma como principal destino.

Osores continúa en Tucumán

El defensor de Atlético no se trasladó a Buenos Aires debido a que aparentemente dio positivo por covid-19 en los testeos realizados el viernes pasado. El jugador optó por guardar silencio y el club no anunció el positivo en ningún parte médico. Los médicos del plantel tampoco se refirieron al tema y es una incógnita lo que sucederá con el jugador. En el sector defensivo Atlético se reforzó con Marcelo Ortiz (se sumó en Capital Federal a los entrenamientos, a pesar de estar cerca de recalar en Aldosivi), Nicolás Thaller y en las últimas horas sumó a José Alexis Doldán Aquino. Por otra parte Jonás Romero, que regresó de su préstamo en Agropecuario, se entrena por su cuenta, tras no ser considerado por “Vasco”.