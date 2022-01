Atlético sigue sumando sangre joven

Desde el día que asumió como entrenador del “Decano”, Juan Manuel Azconzábal se pasa horas frente a la computadora, celular y libretas. Realiza y recibe llamadas, reproduce videos, toma notas. Pide referencias. Maneja dos celulares, a veces hasta tiene que dejar en espera a la familia. Si algo no se le puede reprochar es el compromiso: casi no tiene descanso.

Que hayan llegado seis refuerzos, más el regreso de Marcelo Ortiz y el arribo inminente de un defensor paraguayo lo tranquiliza. Lo reconforta. Claro que eso no significa que se relaje ni muchos menos. Al cierre de esta edición José Alexis Doldán Aquino ultimaba detalles para convertirse en el séptimo refuerzo oficial para “Vasco”.

El paraguayo de 24 años, proveniente de Querétaro de México, se desempeña como central o lateral. Su pierna hábil es la zurda y será el principal competidor que tendrá por esa banda Gabriel Risso Patrón, teniendo en cuenta que Matías Orihuela no será tenido en cuenta por el entrenador y por eso se entrena con la Reserva.

La edad es una de las características en común que tienen los refuerzos que llegaron hasta ahora. Son jóvenes y con proyección. Por caso, Nicolás Campisi, Ramiro Cristóbal Calderón y Manuel Capasso tienen 25 años, Nicolás Thaller 23 y Martín Garay 22. El más “veterano” de los refuerzos es Gastón Gil Romero, con 28 años.

Otra cuestión que no debemos dejar pasar por alto es que todos los refuerzos que llegaron, hasta el momento, lo hicieron con el aval del entrenador. Sin importar si eran la opción A, B o C, los apellidos que llegan fueron expresamente pedidos por Azconzábal. Sin ir más lejos, hay varios jugadores que ya podrían haber estampado la firma, pero al no ser las mejores opciones para el gusto del entrenador, las negociaciones quedaron en stand by. Se irán resolviendo con el correr de los días, otros, en cambio ya reforzaron otros clubes como Javier Toledo y Lucas Barrios.

En el radar también hay otros nombres dando vuelta. Por ejemplo Federico Andrada (27 años), Camilo Machado (22 años- pretendido también por Colón), Francisco Apaolaza (24) y Ayrton Costa (22).

En ellos también encontramos como denominador común la edad. En el ciclo pasado de “Vasco” como DT “decano”, funcionó apostar por apellidos no tan conocidos que terminaron rindiendo. Esta vez, hasta el momento no arribaron juveniles, como sucedió con David Barbona que llegó desde la Reserva de Estudiantes y luego terminó explotando en el “Decano”, paradójicamente ya sin Azconzábal como entrenador.

No sería descabellado que en las próximas horas se anuncie la llegada de Andrada, ex Aldosivi. “Estamos cerca de llegar al acuerdo total, se podría concretar incluso antes del fin de semana”, reconoció Gastón Ibáñez, representante del ex jugador de River.

La economía también influye en las negociaciones, por eso no es extraño que los refuerzos que fueron llegando lo hicieron con el pase en su poder, o a préstamo con opción de compra. Esto es algo que puede resultarle provechoso en un futuro si es que las apuestas de “Vasco” resultan, como ya sucedió en otro momento.