Gran formación para la vida

Yo a mis 13 años fui al club y pasé muchos momentos de mi vida ahí. Primero como jugador, después como técnico de las inferiores. Y me tocó acompañar desde el punto de vista dirigencial.

Empecé en la dirección técnica desde chico. A los 16 años dirigía las inferiores y un año más tarde, me tocó hacerlo en la Primera división, eso fue muy importante para mí. Después sufría, porque me lo tomaba muy en serio y no me contenía en muchas situaciones

El club, más que todo, fue nuestra casa y hoy es el hogar de nuestros hijos. Mi formación de la vida fue el club, porque no te da solamente una formación deportiva, sino que en definitiva te forma para la vida. Sin duda que me marcó. Luego lo seguí apoyando.

El club siempre fue un lugar de encuentros para todos. Me acuerdo que una de las cosas fundamentales, era que Belgrano tenía un sentido de Tucumán, esa era mi idea. Nosotros en el club éramos pocos, pero toda la provincia lo apoyaba. Ese era mi orgullo, darle un sentido al básquet de Tucumán

Lo de Belgrano me formó en la vida, sobre todo, no sólo en lo deportivo. Que mi hijo Ignacio esté en el club para mí representa una alegría. De cierta manera es como nuestro, es una familia grande que vamos cambiando los dirigentes, pero estamos unidos.