Una segunda casa

Es el club de mi barrio. Es sin dudas, mi segunda casa. Yo siempre digo que tengo dos grandes amores: Atlético y Belgrano. Es donde pasamos la infancia, nuestra adolescencia. Era un poco el espacio para formarse, y no solamente como jugador de básquet.

Creo que los clubes de barrio son escuelas de vida, donde se forman, más que deportistas, personas de bien y gente que quiere aportar al colectivo de esta ciudad.

Después, me incorporé a la dirigencia acompañando a Squassi, “Pepe” Armando y Roberto Sagra. Creo que hice un humilde aporte, un pequeño granito de arena a la larga historia de Belgrano. Aposté más a la infraestructura y creo que la actual gestión, con Mariano San Martín, hizo muchísimo más, en todo sentido

Roberto Sagra es un gran amigo de toda la vida. Aquí son todos de Belgrano, más allá que él es de San Martín y yo de Atlético.

Sin dudas para mí y seguro que para él también, fue la gran base de formación de dirigente. Fue una escuela

En el club se hace un gran esfuerzo, por ahí no se me caía nada por llevar el bolso con las camisetas, usar mi vehículo para trasladar algunos jugadores para jugar el partido y hasta me tocó dirigir algún partido de las divisiones formativas. Todo eso es parte de esa escuela como club de barrio.