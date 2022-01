Atacaron a un cadete y le cortaron cuatro dedos

“Él venía trabajando doble turno como cadete de la sanguchería porque va a ser papá en un mes, y con su novia querían empezar a acomodarse para la llegada del bebé. Ayer (por el lunes) a las 23 fue a llevar un pedido y cuando se iba le hicieron esto. ¡Es inexplicable la violencia que tuvieron!”, lamentó Marcela Barrionuevo, madre de Martín Eduardo Abraham, de 19 años. El joven perdió cuatro dedos de la mano cuando puso el brazo para cubrirse de un machetazo que iba a impactar en su rostro. Los agresores habrían intentado robarle la moto al repartidor.

Según denunciaron en la seccional 5ª, Abraham llevaba un pedido de la sanguchería “El Turco” para la Muñecas al 2.300, en el barrio Los Pinos, al norte de la capital. El joven completó el encargo pero cuando se disponía a irse un grupo de desconocidos lo abordó a la altura de esquina con Isabel la Católica e intentó robarle. El joven aceleró, por lo que uno de los agresores intentó pegarle con un elemento cortante en el rostro. El joven, por instinto, se protegió levantando el brazo izquierdo y terminó perdiendo los dedos de esa la mano. Como pudo, continuó su marcha hasta el hospital Avellaneda.

Según cuenta Barrionuevo, el dueño de la sanguchería fue al lugar para auxiliarlo, porque no había ambulancia, y llevó al joven hasta el hospital Padilla, donde le hicieron las primeras curaciones. Su vida se encuentra fuera de peligro.

“Él me habló por teléfono cuando ya estaba internado. En el Padilla lo atendieron muy bien, le explicaron que no había caso y que no se podía recuperar lo que le quedaba de los dedos. Lo trajimos a casa luego de la cirugía, a las 4. Pasamos la noche en el hospital y seguimos desvelados”, agregó la mujer.

No podrá manejar

“Esto le afecta en su vida laboral. No podrá volver a manejar. Su jefe se portó bien con nosotros, le dijo que le buscarán otra función dentro del local y eso lo calmó un poco. En ese lugar también trabaja su novia, aunque en sucursales diferentes”, contó Barrionuevo, que también aclaró que Abraham conocía a Erik Caferro, el cadete de la misma sanguchería que murió tras ser atropellado por un automovilista en la esquina de Jaldo y Garzón, en Lomas de Tafí.

Martín Eduardo Abraham, de 19 años

Barrionuevo se quebró al referirse a lo expuesto que están sus hijos. El hermano mayor de Martín también es cadete de otro local gastronómico. “Quería pedirle al Gobierno que haga algo por los cadetes. Ya se perdieron muchas vidas de chicos por la inseguridad vial y por la delincuencia”, pidió llorando. Fue el único momento de la entrevista en la que no pudo contener su malestar. “Son chicos que están trabajando por monedas realmente. Porque a pesar de todo saben que hay que trabajar para salir adelante. Por eso, por favor, que el gobernador, la Justicia y la Policía hagan algo por estos chicos que eligen esto en vez de la salida fácil que toman los delincuentes. Hoy mi hijo la puede contar, pero sus compañeros asesinados no”, agregó. Sin mencionar sus nombres, recordó el caso de Alejandro Sánchez, quien fue acribillado por delincuentes que le robaron la moto en 2020.

“A raíz de estos dos golpes, el dueño del bar nos dijo que posiblemente dejarán de hacer delivery a la noche porque la zona en la que trabajan es muy insegura”, explicó la madre de Abraham.

Por último pidió ayuda para que su hijo pueda conseguir un trabajo donde pueda desempeñarse a pesar de su condición y explicó que será difícil afrontar los gastos de las medicaciones que debe tomar el joven.

Vecinos sorprendidos

Notificados del caso, en la fiscalía de Robos y Hurtos se solicitó a la Policía que comenzara con las primeras averiguaciones para intentar identificar al sospechoso. Los efectivos de la seccional 5ª comenzaron a buscar cámaras de seguridad particulares que puedan haber captado algo.

Cuando LA GACETA llegó a la cuadra de Muñecas al 2.300, la torrencial lluvia provocó que la gente se guareciera en sus casas. Los pocos vecinos que estaban en la calle esperaban que la lluvia parara para continuar con sus rutinas. Ninguno dijo haber estado al tanto del ataque.

“La verdad es que no escuchamos nada. Nos estamos enterando de esto ahora”, señaló Hugo Alderete al comprobar que había una denuncia sobre un robo en la cuadra. Asombrado, el hombre agregó: “la verdad no me sorprende. Todo el tiempo hay ese tipo de robos en barrio Los Pinos. No estaría mal que la Policía recorra estas calles de noche”.

El hombre estaba junto con un vecino bajo el techo de una bulonería. Agustín, quien hablaba con Alderete, coincidió con él. “Casualmente yo pedí un delivery anoche, pero de otro local y un poco más temprano. La verdad es que anoche también llovió fuerte y quizás eso tapó otros ruidos”, consideró.

En una barbería cercana, los peluqueros aclararon que el local no abre hasta tan tarde, pero que les llamaba la atención que ningún vecino hubiera tocado el tema. El caso quedó en manos de la Justicia, que ayer inició las primeras averiguaciones.