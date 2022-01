Detuvieron al sospechoso de agredir al cadete

Ayer a la mañana, personal de la División Robos y Hurtos de la Policía aprehendió al sospechoso de agredir a un cadete el pasado lunes. Martín Eduardo Abraham (19), un joven empleado de la sandwichería “El Turco”, había llevado un pedido hasta el barrio Los Pinos en calle Muñecas al 2.300. Lo hizo a las 23 y luego fue sorprendido por un grupo de sujetos que querían robarle la moto en Isabel la Católica. El joven aceleró para escapar y uno de los delincuentes quiso agredirlo con un elemento cortante por lo que él puso el brazo para cubrirse: perdió cuatro dedos de su mano izquierda.

En la investigación, la Policía dio con el presunto agresor a través de una orden de allanamiento en su domicilio ubicado en Isabela Católica. El joven tiene 22 años y según los investigadores, se trataría del autor del hecho.

Ariel Santillán, subdirector general de Investigación Criminal y Delitos Complejos explicó cómo habrían sucedido los hechos. “En el marco de la causa caratulada como homicidio en grado de tentativa donde fue víctima un cadete de una sandwichería; a las 23.30 fue sorprendido por el agresor quien en el afán de despojarlo de la moto y de otras pertenencias, lo atacó con un arma blanca ‘tipo machete’ amputándole cuatro dedos de la mano izquierda a la altura de la primera falange”, dijo. “Con la ayuda de los vecinos fue llevado al hospital más cercano y luego al Centro de Salud”, agregó.

Según explicó, se trata de una persona mayor de edad y que tiene antecedentes penales y policiales. Fue aprehendido por disposición del juez Federico Moeykens, del Colegio de Jueces del Centro Judicial en feria, y por requerimiento de la fiscalía a cargo de Ignacio López Bustos.

Santillán además informó que no encontraron el arma utilizada en el delito y que continuarán con la investigación.

“Él venía trabajando doble turno en la sanguchería porque va a ser papá en un mes, y con su novia querían acomodarse para la llegada del bebé”, expresó el martes Marcela Barrionuevo, madre de la víctima que recibió a LA GACETA en su casa. “Se encuentra bien de salud y está contenido por toda la familia. Su bebé Valentino llegará en abril y está pensando en eso”, agregó hoy en entrevista con LG Play. Según dijo la señora, el dueño de la sanguchería fue al lugar para auxiliarlo porque no había ambulancia, y habría llevado al joven hasta el hospital Padilla en donde fue atendido y le hicieron las primeras curaciones.

“Él me habló por teléfono cuando ya estaba internado en el Padilla. Lo atendieron muy bien y le dijeron que ya no había caso, que no se podía recuperar lo que le quedaba en los dedos. Lo trajimos a casa a las 4 luego de la cirugía. Estamos en casa y seguimos desvelados”, contó la mujer.

El joven de 19 años conocía a Eric Caferro el joven que murió atropellado en Lomas de Tafí en diciembre pasado, según dijo Barrionuevo. Caferro también era cadete de la misma sanguchería y además la novia de Martín trabaja en una de las sucursales.

“Lo que pasó le afecta a su vida laboral. Ya no podrá manejar. Su jefe se portó bien con nosotros y calmó a mi hijo porque le dará trabajo en otra función del local”, dijo la señora. Además contó que otro de sus hijos también trabaja como cadete de un local gastronómico y pide al Gobierno mayor seguridad. “Ya se perdieron muchas vidas de chicos por la inseguridad vial y por la delincuencia. “Son chicos que están trabajando por monedas realmente porque a pesar de todo saben que deben trabajar para salir adelante. Hoy mi hijo la puede contar pero sus compañeros asesinados no”, agregó.

Los vecinos de la zona dijeron que en el barrio Los Pinos, este tipo de hechos es algo habitual. “No estaría mal que la Policía recorriera estas calles de noche”, expresó uno de ellos. “Los delincuentes tienen Derechos Humanos, pero ¿adónde están los derechos de mi hijo y de las otras víctimas?”, culminó la madre de Martín Abraham.