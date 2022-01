Pedido de cadetes: "El mapa de recorridos se va achicando por la inseguridad"

“El mapa de recorridos se va achicando por la inseguridad. Sobre todo para la zona sur de la ciudad, allí se restringió mucho. Antes íbamos hasta calle Américo Vespucio, hoy son pocos los cadetes que pasan avenida Independencia”, ilustró Hugo Santucho, secretario general de la asociación sindical de motociclistas, mensajeros y servicios (ASIMM).

Si se trazara sobre un mapa de la capital los límites a los cuales la mayoría de los cadetes se atienen. Según el sindicalista, las limitaciones serían, al norte, avenida Francisco de Aguirre, al este, el parque 9 de Julio (avenidas Soldati - Brígido Terán), al sur, avenida Independencia y al oeste el Camino del Perú. Además, el cuadrante comprendido entre Alem e Independencia hacia el este, quedó excluido al igual que el cuadrante entre avenida República del Líbano, Belgrano y Estado de Israel, hacia el norte.

“Esos serían los límites aproximadamente si nos llevamos de los recorridos que hacen los trabajadores de las dos aplicaciones más conocidas; sin embargo hay que aclarar que después hay compañeros que trabajan particularmente para sangucherías, pizzerías y otros locales de esas zonas y que sí las recorren”, especificó.

“Villa 9 de Julio (de la Juan B. Justo hacia el este) es otro barrio al que ya casi no vamos. Se fue limitando mucho también el acceso ahí por la cantidad de asaltos que sufrimos. En realidad hay compañeros a los que incluso en pleno centro les han robado, pero, a medida que nos alejamos del centro y entramos a ciertas zonas los ataques se vuelven más y más violentos”, explicó Santucho, que dice que viven con la resignación de saber que la inseguridad es continua y que llegaron al punto de agradecer que un delincuente no los lastime. “Te hacen sentir que la sacás barata, pero la verdad es que te sacan la moto y el celular que son las fuentes de ingreso y las herramientas de trabajo”, sostuvo.

Santucho indicó que aún están trabajando en barrios Ciudadela y Floresta, pero que no descarta que pronto restrinjan esos cuadrantes también debido a la cantidad de ataques.

Otras ciudades

En Tafí Viejo, en Lomas de Tafí y en Yerba Buena, el servicio de mensajería de las Apps se adaptó bien según cuenta el representante de ASIMM. “En esas ciudades no hay un límite tan marcado, pero sí hay algunos sectores a los que no entramos. En Yerba Buena también pasa eso, pero podríamos decir que los límites son, al norte avenida Perón y al sur el Camino de Sirga. Con ese municipio logramos algunos avances, por ejemplo, conseguimos que la GUM nos acompañe a ciertos destinos lejanos o potencialmente más peligrosos”, reconoció. También aclaró que en San José las aplicaciones no vienen trabajando y que -hasta donde sabe- en Banda del Río Salí tampoco.

“El caso de Yerba Buena nos muestra que cuando el Estado está, las cosas mejoran. En ese municipio pedimos un corredor seguro y eso, propiamente dicho no se logró, pero nos dieron una solución alternativa que viene funcionando. En cambio, cuando quisimos hablar con el (ex) ministro (de Seguridad) Claudio Maley no nos sentimos ni escuchados. Por suerte, esta semana el nuevo ministro (Eugenio) Agüero Gamboa nos respondió y ya comenzamos a discutir medidas que nos ayuden a lograr una mejora a todo esto”, aseveró.

Piden acciones

Entre las medidas que proponen en ASIMM, figura que se impulse un botón antipánico que conecte a los mensajeros con el ministerio de Seguridad, la Policía y las Fiscalías. “Es una propuesta que vimos que se aplicó con los delitos rurales y que creemos que puede servir para estos casos también. Habría que hablar para ver cómo puede adaptarse”, argumentó Santucho. Sobre esto agregó: “notamos que muchas veces, después de un hecho violento, nosotros llegamos al lugar antes que las ambulancias del 107 y que el 911. Hay cosas que no podemos hacer, pero quizás podemos aprovechar esto de alguna forma”.

“El año pasado se habló de un proyecto que proponía incorporar GPS a las motocicletas. La idea era buena, pero la realidad es que es un gasto extra que el trabajador muchas veces no puede afrontar. Hoy una moto no vale menos de $ 200.000. Si se subvenciona el GPS a los mensajeros sería muy positivo para la prevención”, consideró.

Otro aspecto que se propuso es la constante aplicación de controles. “Nosotros salimos con todo en regla, los motochorros no, así que estamos muy a favor de los controles, no solo de documentación sino también de alcoholemia. No nos olvidemos que ahora también acompañamos a la familia de Eric Caferro, el cadete que fue víctima de un borracho al volante”, añadió.

“Por último, según lo que acordamos esta semana con el Ministerio de Seguridad, vamos a armar un padrón único con todos los cadetes de la provincia. Les pedimos a los compañeros que se acerquen a los controles, porque va a ser la forma de brindarnos seguridad. Vamos a tener credenciales y una forma de diferenciar nuestras herramientas de trabajo”, explicó. Luego agregó otro aspecto pensando a futuro: “ese registro nos permitirá comprobar la relación de dependencia con una empresa multinacional o con el empresario particular para el cual trabajamos. Nos permitirá acceder a un seguro y una ART y empezar a salir de la precariedad laboral. No nos olvidemos que el año pasado nos nombraron trabajadores esenciales, pero seguimos en negro y exponiendo la vida por empresarios que luego se lavan las manos cuando nos roban o nos matan”, concluyó.





Respuestas

Crearán un padrón único y sumarán controles

Según se informó, el Ministerio de Seguridad busca dar respuesta a más de 500 cadetes que se sumaron al pedido de comenzar a empadronar a los trabajadores.

La iniciativa, que en gran medida beneficiaría a los repartidores que trabajan para una aplicación, buscará registrar al motociclista, al vehículo y a la mochila conservadora con un mismo número.

“Diagramamos un trabajo conjunto con los repartidores y con los jefes de las diferentes áreas de la Policía para que se sientan protegidos y no sufran ataques delictivos. Sabemos que las mochilas también son robadas, porque se venden en el mercado ilegal”, señaló el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

Uno de los trabajadores autoconvocados, Gonzalo Zamorano, valoró que desde ahora estarán conectados con la Policía vía whatsapp e indicó que hubo una promesa de comenzar a trabajar en conjunto en el desarrollo de un sistema que monitoree por GPS a los cadetes a través de un celular.

“Se coordinó actividades y se diagramó un operativo especial en las zonas rojas, que nos indica el mapa del delito”, explicó el jefe de la Guardia Urbana, Juan Ibáñez.