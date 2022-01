El concejal futbolista que sueña con el ascenso al Federal A

El vínculo entre el fútbol y la política es cada vez más fuerte. Muchos dirigentes políticos o sindicalistas son presidentes o forman parte de la Comisión Directiva de algún club, y las camisetas de muchos equipos aparecen sponsoreadas por funcionarios públicos. Sin embargo, no son tan frecuentes los casos de políticos futbolistas. Uno de ellos es José Lorenzo Medina, quien además de jugar en Sportivo Bella Vista ocupa una banca en el Concejo Deliberante de su ciudad. “Vengo de una familia inserta en la política. Mi papá, que se llamaba como yo y ya falleció, fue intendente concejal de Bella Vista y presidente del club. A los 23 años me postulé y no salí elegido. Recién pude concretarlo a los 27. Ya llevo dos mandatos”, explicó el parlamentario, quien además hace goles en su club.

Medina tiene 33 años y en Bella Vista lo conocen como “Balero”. “Me pusieron ese apodo unos amigos del Barrio Los Pinos, porque de chico era flaco y de cabeza grande, como el balero con el que jugaba el Chavo”, explicó. Sin querer, en ocasión de un campeonato de barrio, José fue observado por el entrenador Rodolfo Díaz, quien lo invitó a formar parte de la Primera del “Gaucho”. “No hice formativas en ningún club. Justo se había armado un equipo del barrio con chicos federados. Jugaba de 9 y no desentonaba al lado de ellos. El profesor ‘Rodi’ me preguntó si quería jugar en Bella Vista, y enseguida le dije que sí. Así fue que el año pasado, con 33 años, cumplí el sueño de debutar en el club de mis amores”, recuerda. Su debut oficial fue con gol incluido, en un 4-0 sobre San Lorenzo de Delfín Gallo. “No podía creer que fuera parte de este plantel mucho menos hacer un gol en mi debut. Tampoco hacerle un gol con la espalda a Atlético Concepción, a falta de segundos para el final. Son cosas impagables”, sonríe y saca pecho “Balero”, que jugaba en los clubes barriales de Sarmiento. También lo hizo preveteranos (de 27 a 35 años) en San Gabriel, antes de fichar con Bella Vista.

APOYO INCONDICIONAL. José Lorenzo Medina junto a su hija Pilar, de nueve años. prensa bella vista

“Aún no puedo creer lo que estoy viviendo. Es el sueño del pibe haber llegado hasta esta instancia en un Regional y tras haber jugado una final liguista. Esto es porque se conformó un gran grupo humano. ¿Por qué no pensar que se puede dar el ascenso al Federal A?”, se preguntó José, proyectándose más allá.

Pero Medina (que a través del municipio es también el encargado de gestionar el colectivo y la estadía para su equipo cuando viajan), debe dividir su vida futbolística con su labor parlamentaria.

“Fuera del fútbol mi vida es ayudar a la gente. A la mañana voy a la Municipalidad o a la Legislatura con gestiones o reuniones de trabajo con el legislador Pablo Alfaro. Después de almorzar, atiendo a la gente en mi oficina, que está en mi casa. A las 16 me voy a entrenarme hasta las 19. Vuelvo a mi oficina o voy a hacer entrega de algunas solicitudes de los vecinos o instituciones. Así es mi rutina”, detalló José Lorenzo, que quiere ver feliz a todo Bella Vista, no solo con el fútbol, sino con sus gestiones políticas.