Rodolfo Díaz: “Fue un momento muy difícil el que vivimos en Salta”

“Gracias a Dios estoy mucho mejor. Fue un momento muy difícil el vivido”, comentó el entrenador de Bella Vista, Rodolfo Díaz, tras ser dado de alta luego de estar varias horas en observación en el Hospital Regional de Salta.

Recordemos que Díaz sufrió una agresión por parte de los hinchas de Villa San Antonio de Salta. Le arrojaron una bomba de estruendo, que le terminó estallando muy cerca cuando ingresaba al campo de juego para disputar el segundo tiempo del partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Regional Federal Amateur. Hasta ese momento, el “Gaucho” se imponía por 2-0 y sacaba boleto a la siguiente fase.

En cuanto a su cuadro “Rodi” dijo que “en un primer momento me afectó mucho el oído. Tenía un fuerte zumbido. Pero ahora tengo amortiguada toda la parte izquierda de la cara y del brazo izquierdo. No sé si será un efecto del estruendo. O de los nervios. No sabría decirlo”, acotó.

El entrenador del “Rojiblanco” deberá seguir una serie de estudios complementarios, que además incluiría una tomografía para descartar posibles secuelas.

Mientras tanto, en la semana se definirá qué pasará con el encuentro entre tucumanos y salteños, al cual le quedaban 45 minutos por disputar y con un global de 3-1 para Bella Vista. Lo resolverá el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal en base al informe que haya remitido el árbitro jujeño, Rolando Serapio, acompañado al informe médico con el diagnóstico sobre Díaz.

De darse por ganado el partido a los “Gauchos”, avanzarían a semifinales donde enfrentarían a Juventud Antoniana, que dejó en el camino a Unión del Norte. En tanto, que la otra semifinal la jugarán dos equipos de Jujuy: Talleres de Perico (4-3 en el global a Altos Hornos Zapla) y Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín (3-1 en los 180’ frente a Gimnasia de Orán).