El dolor del padre de Fernando Báez Sosa: "Estos dos años no se los deseo a nadie"

El próximo 18 de enero se cumplen dos años del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Su papá Silvino lo recordó y contó cómo sigue la causa.

En una entrevista con Radio Mitre sostuvo que estos 24 meses fueron muy dolorosos y complicados para él y su esposa porque el joven "era todo" para ellos. "Estos dos años no se los deseo a nadie. Solo tratamos de seguir sobreviviendo y ganar el juicio", dijo.

"No me canso de preguntarme por qué pasó todo y la gente que estaba cerca no le dio una mano a mi hijo. Creo que con una trompada ya estaba, y le siguieron pegando, pateando la cabeza... Él tirado ahí en el suelo y yo viendo por video sin poder hacer nada es una tortura. No voy a poder entender jamás por qué lo hicieron", agregó.

El hombre contó además cómo sigue la causa contra los acusados del crimen de Fernando y aseguró que lo "lo único que me tiene en pie es creer que va a haber justicia".

"Faltan las pericias psiquiátricas y psicológicas para los detenidos, que son ocho", señaló.