El segundo aniversario remueve el dolor que causó el crimen de Báez Sosa

Brutalidad, inconsciencia y desenfreno son las palabras que caracterizan al hecho que conmovió a todo el país: el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Graciela Sosa, madre del joven asesinado, llora sin consuelo la muerte de su hijo, a dos años del crimen ocurrido en Gesell. “No puedo creer que chicos de la misma edad de Fer lo hayan matado. No me entra en la cabeza”, se lamenta Graciela.

Lamentos de la familia

La conmoción por la muerte de su hijo es tal que para Graciela Sosa no existe perdón alguno.

La mujer expresó que el dolor que siente cuando ve la filmación del asesinato es terrible, y sostiene que a Fernando no le dieron ni siquiera la oportunidad para defenderse.

El sentimiento de tristeza para esta familia será eterno. “Perdimos lo mejor: con él se fue nuestra alegría. Fernando nunca regresará a nuestras vidas”, expresa, abatida.

Aquel 18 de enero, Graciela y su esposo recibieron “la peor noticia de sus vidas”: el asesinato de su hijo. “Es algo que no le deseo a ninguna familia. Estamos muy tristes, imposible de poder aceptar y de creer lo que ha ocurrido con nuestro hijo”, remarca. Para Graciela, aún después de dos años de aquel linchamiento, el tiempo no corre.

“Tratamos de ser fuertes, pero no es nada fácil. Nada tiene sentido para nosotros, este dolor es para siempre”, repite la madre de Fernándo.

La violencia continúa y Graciela asegura que cuando ve en la televisión otro caso donde un joven es agredido a la salida de un boliche, la imagen de Fernando está presente. “Con todo lo que nos pasó, viendo que hay tanta violencia, me causa tristeza y se me presenta la imagen de aquel día trágico del asesinato de mi hijo”, subraya.

DOLOR SIN RESIGNACIÓN. La familia de Fernando marcha pidiendo justicia.

“Que la Justicia actúe”

El dolor también envueve al padre de Fernando, Silvino Báez, quien busca incansablemente que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Es muy doloroso y complicado para nuestra vida porque Fernando era todo para nosotros. Él era un chico muy bueno, muy tranquilo, servicial y además era un pibe de estatura grande pero de corazón muy cariñoso”, dijo Báez.

“Todavía me cuesta creer que él ya no va a estar nunca más con nosotros. Espero, esperamos, que llegado el momento la Justicia actúe como debe ser y que sea perpetua para los asesinos”, demanda.

Los amigos y la novia

Los amigos de Fernando, durante estos dos años, expresaron en varias ocasiones su dolor mediante las redes sociales.

Uno de sus amigos, Gastón Muzlera, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para Fernando. En la dedicatoria, expresó: “Gracias por tocarme el corazón, por mostrarme cosas que realmente valen”.

Quien fue su pareja hasta el último día de su vida, Julieta Rossi, comparte frecuentemente en su cuenta de Twitter su ardua búsqueda de justicia para que el asesinato no quede impune, así como sus sentimientos hacia su amado.

“Me la paso imaginando situaciones y me hago un mimo a mí misma, instalando recuerdos que nunca viví solo para pensar por unos segundos que no nos faltó absolutamente nada”, expresó en un posteo.

El día 1 de marzo de 2021, fecha en la que Fernando hubiera cumplido 19 años, Julieta le escribió una carta. En la misiva le expresó: “espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar. Y si no es así, acá vamos a estar nosotros (no festejando tu cumpleaños, porque la realidad es que no podemos), pero sí festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser, tu hermosa vida”.

Primer aniversario

La familia Báez Sosa siempre busca homenajear la vida de Fernando de un modo acorde con la personalidad del joven.

Cuando se cumplió un año de su muerte, Graciela y Silvino decidieron realizar una colecta solidaria de alimentos no perecederos y de útiles escolares. La recaudación fue destinada a organizaciones sociales con las que Fernando estaba vinculado. “Decidimos homenajearlo así a Fernando: como siempre fue solidario, creemos que es la mejor manera”, explicó Graciela Sosa.

“Odio para nadie”

Para el martes próximo, cuando se cumplan dos años del asesinato, Graciela y Silvino convocaron a un acto interreligioso. En esa oportunidad, la rogativa común consistirá en pedir “por la paz, la Justicia y contra la violencia”.

La ceremonia será frente al boliche “Le Brique”, en Villa Gesell, el sitio donde Fernando Báez Sosa fue brutalmente asesinado.

Será la primera vez que el matrimonio visite ese lugar. Graciela y Silvino aún no saben cómo se sentirán, pero ella asegura que espera ser fuerte para continuar pidiendo “Justicia por Fernando”.

Comprometieron su presencia representantes de cinco religiones: la católica, la anglicana, del judaísmo, la musulmana y la mormona. Cada uno de los referentes hablará y luego elevará una plegaria “por Fernando, por la paz, y para condenar la violencia y el odio”.

El lema será “amor para todos, odio para nadie”. La familia de espera recibir compañía y contención en ese día tan difícil.

Graciela se encargó de agradecer públicamente a todos “por el apoyo que siempre brindan” a su famialia.

La sentencia

Los rugbistas imputados por el homicidio de Báez Sosa se encuentran alojados en la alcaldía de Melchor Romero a la espera del juicio oral que, en principio, se dará sólo en 2023.

Hubo desconcierto de parte de la familia al enterarse de que el juicio no será este año. “Mi hijo fue asesinado en 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio”, reclamó Silvino.

Denunció, además, que “los asesinos tienen más privilegios”. Pero adelantó que él y su familia se encuentran confiados porque “tienen al mejor abogado de Argentina”. Los representa Fernando Burlando.

“Se va a hacer justicia tarde o temprano”, exclamó el papá del joven asesinado.

El juicio se desarrollará a lo largo de 22 audiencias y contará con más de 130 testigos.

“Espero que la Justicia les dé la pena máxima a los asesinos de mi hijo”, reclama Graciela y agregó que los rugbiers son mayores de edad, por lo que deben ser condenados “para que sea un ejemplo de que no vuelva a suceder. Toda la juventud tiene derecho a divertirse y volver a su casa”, concluye. (Producción periodística: Bárbara Nieva).