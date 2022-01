En Los Ralos, “sin agua y en medio de un calor infernal”

“Nuestros hijos no tienen agua hoy ni para tomar. Menos para bañarse. Sin agua no podemos vivir, no se puede cocinar, no se puede ni ir al baño. Los pocos vecinos que tienen pileta usaron esa agua como último recurso, para bañar a los niños por ejemplo, pero después de cinco días ya es imposible”, protestó Gabriela Gramajo, una de las vecinas que se autoconvocó ayer frente a la comuna de Los Ralos para exigir una solución urgente. Al no obtener respuestas, cerca de 30 personas siguieron su protesta hacia la casa del delegado comunal Juan Cruz Brandán. “Hace 8 años que Brandán es delegado comunal. Nunca da la cara por ninguna cuestión. Si nos hubiese dado una respuesta sobre esto nos hubiésemos ido más tranquilos, pero por su silencio tuvimos que venir a su casa a protestar para ver si nos escucha. Y todo en medio de este calor infernal”, agregó la vocera del grupo.

LA GACETA no pudo contactar al funcionario ni en su vivienda ni en la comuna, pero una secretaria comunal sí explicó la situación en entrevista (ver nota complementaria).

CON MEGÁFONOS. Exigen que la comuna les consiga soluciones.

Tamara Díaz, otra de las manifestantes, expresó que “el problema con el agua viene desde hace rato, pero hoy ya es insostenible: hace cinco días no tenemos nada de agua. No podemos ni llenar una botella”. En ese sentido, detalló: “a la noche te sale agua con barro del caño, y es todo lo que conseguís. Por supuesto que eso no sirve para nada”.

¿Cómo sobrelleva el problema la gente? Según Díaz los paliativos no alcanzan.

“La gente que puede compra bidones para sobrellevar esto. Hay personas que traen un camión hidrante para los vecinos, pero no es la solución tampoco porque con eso no llenás más que un bidón. Estamos peleándonos entre nosotros, corriendo por conseguir dos litros de agua”, aseguró.

Por otro lado, justificó que la gente haya decidido manifestarse en el domicilio particular del funcionario. “El delegado nunca está en la comuna, es insostenible esto. Ni siquiera deja un vocero para que nos de una explicación. Necesitamos que Brandán dé la cara y nos diga qué esta pasando, qué está haciendo él al respecto y qué es lo que va a pasar con todo esto porque necesitamos una solución urgente”, fundamentó.

Tapada del sol bajo la sombra de una higuera, Claudia Rojas sólo habló sobre el quid de la cuestión: “esto es nocivo para todos, pero a los adultos mayores nos afecta más. Lo mismo a los chicos, que salen a jugar, corren y se terminan deshidratando o insolando. Cinco días sin agua es una barbaridad”.

SIN AGUA. Algunos denunciaron que llevan cinco días sin el líquido.

Otros problemas

“Estamos cansados de la falta de obras en el pueblo y de que las que empiezan no las terminen. Un claro ejemplo está en la avenida San Martín, donde destruyeron el pavimento para un arreglo y nunca se terminó nada. Los caños están todos rotos, cuando hay agua tenés un río en las calles”, detalló Gramajo. También precisó que “el agua del pueblo es suministrada por bombas, que supuestamente tienen filtro, aunque de eso dudamos realmente. Hay dos problemas: primero que los cortes de luz quemaron las bombas y segundo que el pueblo creció. Tenemos cinco pozos de agua para 10.000 habitantes”.

“Lo peor es que todo esto nos generó un problema entre vecinos. Porque hay quienes defienden esta gestión y se ponen en contra nuestra siendo que lo que pedimos es que el pueblo vuelva a tener agua, nada más que eso. Acá nos conocemos todos y es feo ver esta división”, añadió.

“Brandán firmó como delegado de Los Ralos. Él tiene que ir en nombre del pueblo a exigirle a la SAT las soluciones, no nosotros”, concluyó Gramajo.