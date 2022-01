“La comuna está entregando bidones, pero no alcanza”

“El delegado Juan Cruz Brandán se está ocupando de este tema. La realidad es que esto no es un problema de la comuna sino de la SAT (Sociedad Aguas de Tucumán), que no está cumpliendo en esta zona. Dejaron abandonado de agua a Los Ralos”, explicó Sandra Gerez, secretaria del área social de la comuna de Los Ralos, quien ayer recibió a LA GACETA en su despacho. “EDET también tiene su parte en este problema, porque al cortar la luz de golpe y volverla suministrar está quemando las bombas, y eso hace que distintos barrios, no sólo de Los Ralos sino de otras comunas cercanas también se queden sin agua”, agregó.

Ayer un grupo de vecinos de Los Ralos se manifestó frente a la comuna para exigir soluciones al problema porque desde hace cinco días están viviendo sin agua. Según manifestaron, al no haber sido recibidos, cerca de 30 personas continuaron el reclamo frente a la casa del delegado comunal Brandán (ver nota aparte).

“Los vecinos reclaman la falta de agua y es lógico, pero le están echando la culpa al delegado que no tiene nada que ver con esto. Acá la SAT tiene dos empleados nada más, y encima la comuna les debe colaborar para que puedan hacer los arreglos. Hace una semana que están trabajando en la supervisión de bombas y en revisar la calidad de agua junto a un supervisor de la SAT”, señaló la representante comunal. Y sobre esos trabajos explicó que la conclusión que les dieron desde la empresa que suministra el agua es que los cortes eléctricos de EDET no están permitiendo el normal funcionamiento de las bombas y que habrá que conseguir repuestos para algunas cosas que se quemaron.

“Desde agosto el delegado está discutiendo este problema tanto en EDET como en la SAT. Hoy tenía una reunión en la capital para gestionar una solución para esto. El problema empezó a verse con la pandemia y ya entonces se presentaron las primeras notas en ambas empresas”, aseguró Gerez. “Ahora en el verano es peor porque no llueve, las napas están bajas, el calor es insoportable y los cortes de EDET que nos jugaron en contra; todo eso provocó el enojo de los vecinos”, agregó.

Bidones para la gente

“Por este problema estamos repartiendo bidones de agua a la gente; empezamos con las familias aisladas porque tenemos muchos casos de Covid 19. Se va por parte, pero la verdad es que no hay para toda la población todavía”, contó. Y destacó por último: “hay gente de la comuna que está llevando el agua a las casas”.