Sin Kevin ni Copetti, las chances son mínimas para los argentinos en el Dakar

Quedaban un poco menos de 900 kilómetros cronometrados (divididos en tres etapas) para llegar a la meta en Jeddah. Y ambos tenían cifradas esperanzas en pelear por el N°1. Pero el motor de sus vehículos les dijo “no va más”. A uno, el salteño Kevin Benavides, la KTM lo dejó a pie en el kilómetro 133 de la etapa 10. A otro, el cordobés Pablo Copetti, al cuatriciclo Yamaha le pasó lo mismo, unos kilómetros más atrás (el 65).

Con el abandono de ambos, prácticamente se terminan las chances argentinas de lograr un triunfo en la edición 2022 del rally Dakar.

Benavides, campeón vigente en Motos, venía a buen ritmo en el tramo que unía Wadi Ad Dawasir con Bisha. Pero de pronto explotó el motor de la KTM (marca para la que corrió por primera vez luego de ganar con Honda el año pasado). “Lo que pasó es muy triste para mí. No queda más que pensar en 2023. Volveré más fuerte”, prometió el salteño.

TAN CERCA, TAN LEJOS. Pablo Copetti, cordobés que representa a EE.UU., no pudo mejorar el tercer puesto que consiguió en 2017 y 2021. Fue su séptimo abandono en 10 ediciones disputadas. prensa dakar

Lo malo que vivió Kevin, en algo se neutralizó con la excelente etapa que hizo su hermano, Luciano (Husqvarna). En lo que fue su mejor registro en esta edición, marcó el segundo mejor tiempo del día, a 2’09” del ganador, el australiano Toby Price (KTM). El riojano Diego Llanos fue 22°; Joaquín Debeljuh 50°; Diego Noras 56° y Matías Notti 96°. La clasificación general de la carrera volvió a ser dominada por el neerlandés Adrien Van Beveren.

Copetti, argentino de nacimiento pero que representa a EE.UU., también venía a buen ritmo, peleando mano a mano con el puntero francés Alexandre Giroud. Pero la rotura del motor lo sacó del mapa. “Más triste no puedo estar, ya no me quedan más lágrimas para llorar. Podría haberme quedado segundo y no arriesgar, pero no soy así y quise ir a buscar el triunfo. No me arrepiento de haberlo hecho”, aseguró el piloto de Yamaha.

INALCANZABLE. Al-Attiyah conduce como nadie en los desiertos saudíes. prensa dakar

Ya sin la amenaza de Copetti, Giroud tiene servido el triunfo: le lleva 2hrs43’31” a su nuevo escolta, el bonaerense Francisco Moreno, 3° en la etapa que ganó el brasileño Marcelo Medeiros. El chaqueño Carlos Verza quedó 7°.

En Autos, Stephane Peterhansel, ganador de 14 Dakar, inscribió una nueva página de la historia al imponerse con el Audi RS Q e-tron. Consiguió su 49° éxito en la categoría (tiene 33 en motos), quedando a uno del récord de Ari Vatanen. El mejor argentino fue Orlando Terranova (Hunter), 3° en el día y cuarto en el acumulado. En la general, sigue mandando el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), todavía con media hora de ventaja sobre Sebastien Loeb.

En Camiones, el ruso Dmitry Sotnikov ganó la etapa, y se aleja con su Kamaz en la punta de la general. A 10 minutos lo sigue Eduardo Nikolaev, también de Kamaz.

La etapa 11, penúltima de la carrera, se hará hoy con un “bucle” de y hacia Bisha. Serán 501 kilómetros, con 346 de tramos cronometrados.