Relatos de la “agitada” madrugada de los tucumanos

A algunos los despertó el ruido de las chapas. Otros creían que estaban en un “bote” y están hasta quienes se inmovilizaron: el temblor sorprendió y dejó atónitos a los tucumanos.

Ocurrió en la madrugada de ayer y tuvo 5.7 grados de magnitud en la escala Richter. Este sismo tuvo su epicentro en el departamento de Trancas, pero repercutió fuertemente en el resto de la provincia.

La mañana siguiente se realizó un recorrido por las calles de San Miguel de Tucumán con fines de indagar cuáles fueron las distintas reacciones de los vecinos de la ciudad.

“Me despertó más que nada el ruido de las chapas en el techo”, contó Aída Juárez. La vecina relata que por fortuna, luego del susto, logró conciliar el sueño nuevamente. Sin embargo, destacó que el nerviosismo detonado por el temor de que algo malo pudiera ocurrir siempre está presente en situaciones como la de ayer.

Hugo Rearte usó una curiosa analogía: “fue como si estuvieras en un bote y se moviera de lado a lado”. El concepcionense, sin embargo, comenta que a su parecer el sismo no duró mucho, y por eso no fue motivo de preocupación.





Los turistas

Desde Tafí del Valle, Oscar Ristori contó entre risas su experiencia. “Me desperté por los gritos de mi hermano que decía “¡Oscar, un terremoto, un terremoto!”. Yo, desde la cama, le dije: ‘ya va a pasar’”. Agregó que, precisamente, lo primordial es “estar calmado, actuar bien y salir de tu casa”.

En los valles tucumanos, según Ristori, los sismos son recurrentes. “Es algo a lo que los lugareños ya están acostumbrados. Todos los que salimos afuera, asustados, éramos de otro lado”, comentó.





Los preocupados

En el otro extremo están aquellas personas que reaccionaron con miedo a lo sucedido, por la intensidad que manifestó el sismo.

Una inquilina del décimo piso contó su padecer. “Se sintió súper feo, fue como si ondeara el edificio. Me di cuenta por las vibraciones de los ventanales”, detalló Mariana Barrios, que tuvo problemas al intentar dormir después del susto. “Aunque no fue largo, fue muy fuerte”, resaltó. Mariana notó un “movimiento horizontal, como si se desplazara” la construcción.

Sergio Fabián González también pasó una madrugada difícil. Cuando despertó se sintió paralizado. “En ese momento no sabés lo que va a pasar”, manifestó. Destacó, además, que al ser un sismo tan fuerte, quedó con mucho temor.

Algo similar testimonia Rafael Gil: “fue fuertísimo, yo me estaba levantando. La cama se movía fuerte, fue tremendo”. (Producción periodística de Barbara Nieva)



Comentarios en Lagaceta.com

Bromas, súplicas y reflexiones

Como todo suceso inesperado, el temblor de ayer provocó conmoción en la provincia. En la web abundaron los comentarios:

Carlos Héctor Flomenbaum reaccionó con gracia: “Mi suegra, del susto, se quería tirar por el balcón. Yo me asusté más, ya que si lo hacía, no había quién me haga de comer”. Carlos Cardozo también prefirió el humor que comentó “Bueh, ahora dormite si podes...”.

Daniel Liendo no pudo ocultar su preocupación e imploró: “ojalá no haya víctimas. Hace años no siento algo así”. Apesandumbrado, José Gustavo Oliva contó: “Vivo en Cafayate, aquí se sintió muy fuerte, creo que fue el peor temblor que sentí en toda mi vida”.

Finalmente y a modo de reflexión, Juan Gelos compartió: “Dios perdona siempre. El hombre aveces. La naturaleza nunca”.