Calculan que hay 25 ataques por mes a cadetes

Por mes se registran entre 18 a 25 ataques a cadetes, informó Hugo Santucho, representante del gremio de los mensajeros. Las zonas más elegidas son la Capital, seguida por la Banda del Río Salí y Alderetes. Más del 75% de los casos son denunciados. Diciembre es un mes en el que los cadetes están más expuestos, explica, y los casos van en aumento. Eso es lo que se expresó en la marcha del martes a la Plaza Independencia. Según el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, la fuerza policial está trabajando en conjunto para enfrentar esta problemática.

“Este es un mes con notable crecimiento en escala de la violencia en el trabajo de los cadetes”, expresó Santucho. Según dijo, teniendo en cuenta todas las aplicaciones de envíos como Rappi y Pedidos Ya, entre otras; mensajerías diversas y cadetes particulares, son al menos entre 18 y 25 ataques a cadetes por mes en la provincia y esto iría en aumento. “Hay muchos ataques de los que no nos enteramos o no tienen avance porque el cadete no realiza la denuncia”, dijo.

La mayor cantidad de casos de hechos violentos se dan en primer lugar en la zona sur de San Miguel de Tucumán, seguida por la Banda del Río Salí y Alderetes.

El mes de diciembre es un tiempo de mucha demanda tanto de alimentos como envíos de paquetería, según informó Santucho; eso llevaría a que el cadete esté aún más expuesto a robos. “La gente pide delivery y por cuestiones de Covid-19, o porque elige pedir comida de algún restaurante para las fiestas de fin de año”, describió.

Nivel de denuncias

Por otro lado, se refirió a las denuncias que muchas veces los cadetes no realizan y a los que se acercan a pedir ayuda ante un ataque. “Más del 75% de los hechos sufridos por los repartidores se denuncian, ya sea que involucre una moto, celular o bicicleta”, dijo. “Hay que prestar atención a todos los casos. Hay un gran número de cadetes en la provincia”.

Al momento de hacer una comparación con el año pasado, un 2020 de pandemia, en el gremio creen que al haber una mayor apertura de actividades crece de igual forma la inseguridad junto a la mayor circulación. “El año pasado cuando comenzó la pandemia notamos una leve baja de hechos de robo, posiblemente porque se veía más presencia policial en las calles. Hoy la situación tiene números preocupantes para nuestro sector”, finalizó.

Guillermo Ibáñez, de 39 años, una de las víctimas de robo de este mes, fue sorprendido por dos motociclistas que le apuntaron con un arma y le gatillaron para sustraerle la motocicleta y todo lo que tenía encima, cuando iba a entregar un pedido en avenida Belgrano al 4.100 el 21 de diciembre. “La señora del pedido ya me estaba esperando y cuando me bajo, escuché una moto detrás mío y ya me imaginé que era un robo. Yo no les quería dar nada, se llevaron mi celular. Me gatillaron dos veces y cuando se fueron me seguían apuntando”, expresó. El hecho ocurrió cerca de las 20.30 de ese domingo. “No hice denuncia porque no sirve, nadie hace nada”, dijo. “Cuando veo que el pedido es en una zona roja no lo tomo. El año pasado fuimos los más expuestos y los policías siguen conversando”, expresó.

Daniel Batista sufrió el robo de su teléfono y su motocicleta. “Una vez fui a entregar un pedido en la zona del Abasto; dejé la moto en la vereda y cuando volví ya no estaba. El celular fue en otra oportunidad en Alem y Colón, en un semáforo. ¿Qué más te queda que entregar tus cosas?”, dijo. Ahora, al momento de tomar un pedido, elige una zona que no sea “tan peligrosa”. “Este año me estoy cuidando más y sería bueno que la Policía y el Gobierno actúen con coherencia. Nosotros fuimos los únicos que dimos la cara en la pandemia y siempre estamos expuestos”, opinó.

Este martes unos 60 cadetes marcharon a la plaza Independencia para exigir seguridad frente a Casa de Gobierno.

“Pedimos que se nos escuche, que cuando hagamos una denuncia se actúe rápido. Nos asaltan y nadie nos devuelve nada”, había expresado Gonzalo Zamorano. “Hay más de 500 cadetes trabajando activamente. Tenemos un total desamparo en las calles”.

Trabajo con datos

“Estamos trabajando junto a estadística y análisis criminal para juntar todas las causas que tenemos en las distintas comisarías de la capital con respecto a los cadetes. Estamos abocados al tema con la gente de 911, también con el sistema de cuadrantes de patrullas y prevención de delitos. Estamos trabajando de manera articulada para brindarles tranquilidad”, dijo el comisario Ardiles. Según destacó, hay muchos casos en los que los agentes policiales requieren hacer un control de los cadetes en las calles y se dificulta. “Muchas veces ellos no se detienen por temor. Necesitamos tener un control de que quien maneja esa moto realmente sea un cadete, que esté trabajando y no sea un delincuente disfrazado. Ese control creemos que beneficiaría mucho”, explicó Ardiles.