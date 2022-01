El dolor de los puesteros de la ex terminal: "Se quemó todo"

“En mi local habíamos hecho 1.000 empanadas y las dejamos en la heladera para venderlas hoy. No sé en qué estado estarán”, indicó Jacqueline Prado, empleada del bar “Gustavito”, uno de los 15 locales más afectados.

En el medio del predio de la ex terminal de ómnibus, decenas de personas estaban sentadas en el piso esperando que las autoridades les dieran alguna respuesta de lo ocurrido con sus locales y sobre cómo se había iniciado el fuego.

María Rivadeneira (56) quien desde hace 25 años junto a su familia tiene dos locales de venta de ropa unisex y de discos CD y DVD, se dio con la noticia de que perdió todo y entre lágrimas contó: “este es nuestro sostén, no se cómo nos recuperaremos de esto. Ya me desvalijaron hace como cuatro años y desde ahí me costó mucho reponer mercadería. Imagínese ahora”.

A uno de los locales lo atendía un pariente de Rivadeneira, Darío Juárez, quien perdió hasta el televisor que tenía en el puesto. “Se quemó todo. No pudimos salvar nada”, sintetizó resignado el joven.

La familia Díaz fue la más afectada ya que perdieron tres locales en total, uno de ellos fue el drugstore en donde aparentemente se originó el incendio. “No podemos creer todavía, esta es nuestra vida. Tengo cinco hijos y no se que les daré de comer ahora. Tantos años de sacrificio, viajes para traer la ropa y viene a pasar esto. Todos los locales se quemaron y nosotros estamos destrozados realmente. No se que haremos”, expresó Dora Díaz. “No quedó nada, teníamos muchísima mercadería, una heladera y un freezer”, agregó. Mientras hablaba con LA GACETA, varios familiares llegaron al lugar a brindar apoyo a la familia damnificada.

Carlos Morillo (55) dueño de un local de ropa deportiva que fue incendiado expresó: “perdí todo. Había mucha mercadería… en mi local vendíamos ropa unisex y nos preparábamos para vender mucho hoy por el día de Reyes. ¿Ahora que hacemos?”. El hombre, que estaba acompañado por otros trabajadores del predio y por algunos familiares, manifestó que confía en el Gobierno y en que recibirán alguna ayuda por lo ocurrido. “Espero que nos apoyen en este momento tan feo. Confío en que lo harán”, destacó.