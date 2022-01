La explosión de una garrafa en un local de comida causó el incendio en la ex Terminal

Un feroz incendio se registró esta mañana en uno de los puestos de la feria de la ex Terminal de ómnibis, ubicado entre calles Sáenz Peña y Charcas, dando actuación inmediata a la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, quienes contaron con la colaboración de otras dotaciones para lograr controlar el fuego. Afortunadamente solo se trata de daños materiales.

El segundo jefe de la Comisaria Primera, comisario principal Walter Colombres, brindó detalles de lo ocurrido: “A horas 6.30 aproximadamente se tomó intervención en el incendio ubicado en el interior de un puesto de ventas de rubros generales en la ex terminal. El fuego se inicia en un local de venta de comidas donde explota una garrafa, aparentemente debido a problemas eléctricos y luego se expande hacia el techo del predio”, describió.

"Las unidades de la policía hacen el apoyo para evitar posibles disturbios”, advirtió Colombres en ese sentido.

En cuanto al estado general de la situación, el segundo jefe explicó: “si bien está controlado en donde se inició, todavía no se extinguió totalmente; sobre todo en los techos. Ya aseguramos con los negocios aledaños y por ahora no corren riesgo. El problema es el techo que pueda colapsar, pero trabajamos para que no suceda”, cerró.

En el lugar colaboraron dotaciones de bomberos voluntarios de Capital y Yerba Buena, como así también unidades de la Policía, Guardia Urbana, Móviles, Motoristas, Infantería y Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.