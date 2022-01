Por un año aún mejor para el hockey tucumano

Recuperar la normalidad después de un trastorno tan profundo como el que trajo 2020 no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Por eso, para muchas disciplinas deportivas (entre ellas el hockey), el que terminó hace unos días fue un año de transición, más enfocado en reactivar la vida de los clubes y subsanar en la medida de lo posible la deserción producida a causa de un año sin competencia y entrenamientos virtuales. Ahora que 2021 es cosa del pasado y ya se puede ver la foto completa, Eugenio Agüero Gamboa la mira con expresión de conformidad. Dentro de lo que se podía, se hizo bastante. “El gran desafío que se tuvo fue que se jugara lo máximo posible, porque lo que te da nivel es el rodaje. De hecho, las finales no fueron comunes: antes, los seis mejores seguían jugando y para el resto se terminaba el año. Esta vez no: todos siguieron jugando sus respectivos playoffs. El otro gran desafío era recuperar jugadoras. Muchos clubes habían perdido bastante gente, pero este año se recuperaron y algunos clubes incluso superaron el número que tenían antes de la pandemia. Además, notamos que en los clubes se cumplieron los protocolos, por lo que casi no hubo contagios en la cancha ni en los entrenamientos”, repasó el titular de la Asociación Tucumana (ATAH).

No obstante, reconoce que hubo aspectos en los que todavía se siente el impacto. “Estamos cortos de entrenadores. Árbitros también hemos perdido varios, aunque no tanto. Digamos que el número es bueno, pero no ideal. Sucede que cuando se cerró todo, algunos entrenadores y árbitros que no eran de Tucumán se volvieron a sus provincias y varios ya no volvieron”, explicó.

- ¿Las medallas de Victoria Sauze e Ignacio Nardolillo en 2021 pueden servir de impulso para atraer gente nueva al deporte?

- Seguramente. Sin embargo, para mí Tucumán tiene tres ganadores: ‘Vicky’, ‘Nacho’ y Paula Santamarina. Lo de ella también me parece muy meritorio. Después de no poder jugar el Panamericano en Chile ni el Mundial en Sudáfrica por cuestiones ajenas a ella, perdió los juveniles, porque por su edad ya pasa a Mayores. Fueron golpes muy duros, pero en lugar de abandonar, demostró una gran fortaleza al querer seguir.

- Pensando en la nueva temporada, ¿ya están definidos los formatos de torneos?

- Sí. La idea es que sean torneos con un formato más simple, para tener ventanas y que las jugadoras puedan estar con los seleccionados. Todavía no hemos designado a los entrenadores, pero queremos que los seleccionados tengan la mayor cantidad de partidos posible y que se puedan entrenar en cancha de agua. Pero también preferimos que sea simple porque el año pasado notamos cierta saturación, tal vez porque venían de mucho tiempo sin jugar, o porque hubo demasiada actividad tendiente a recuperar lo que no se había podido jugar antes. No queremos que se saturen, porque sino las perdés. Por eso mismo, también queremos que este año haya una mayor comunicación entre los entrenadores y preparadores físicos de los seleccionados con los de los clubes. Había chicas y chicos que, entre los entrenamientos de ambos equipos, descansaban solo un día a la semana. No queremos que se saturen ni que se lesionen. Por eso, en algunos casos, habrá quienes pierdan alguna práctica con el club para ganarla con el seleccionado.

ACTIVIDAD. El inicio de la competencia local está previsto para el 5 de marzo, con el reclasificatorio.

- ¿Cuándo comenzaría la competencia oficial?

- En principio, el 5 de marzo, en virtud de todos los compromisos que hay de clubes y selecciones a nivel Confederación. El torneo nuestro comenzará con un reclasificatorio en el que participarón 12 equipos, de acuerdo a la posición obtenida en 2021. A continuación vendrá el Anual, con una Zona A de 10 equipos, una Zona B con otros 10 y una Zona C con ocho. También habrá torneos que se jugarán en Tucumán, como el Argentino de Ascenso de Damas y Caballeros Mayores, que se jugará del 9 al 12 de junio y en el que participaremos con nuestro seleccionado femenino. Del 30 de junio al 3 de julio están los Regionales de Clubes A, de Damas y Caballeros. Por supuesto, todo depende de cómo evolucione la situación sanitaria.

VENTANAS. El cronograma de actividad local se amolda con la nutrida agenda de competencia a nivel regional y nacional.

- Como miembro del COE, ¿existe la posibilidad de volver a una fase más restrictiva?

- Lo que te puedo decir es que, en principio, no se va a cerrar nada, porque se vio el daño que provocó el encierro. Pero hay que ver cómo sigue todo y cuál es el nivel de ocupación de camas. Quizás haya que volver a protocolos anteriores, sin público en los partidos. Lo que sí, seguiremos exigiendo el carnet sanitario en los clubes, como lo venimos haciendo desde diciembre, cuando entró en vigencia.