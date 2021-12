Caso "Lebbos": El tribunal pasó a deliberar si condena o absuelve al ex fiscal Albaca

Luego de escuchar las palabras finales del ex fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, el tribunal pasó a deliberar el dictado de la sentencia que determinará la absolución o la condena del ex magistrado.

Los jueces Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo comunicarán hoy el veredicto, que podrá ser unánime o con disidencias. No hay un horario estimado para que esto suceda, por lo que, si bien las partes involucradas en el proceso esperan que llegue cuanto antes, no se descarta que el fallo sea dado a conocer más allá del mediodía, e inclusive durante la tarde.

El fiscal a cargo de la acusación, Gerardo Salas, sostuvo en su alegato que no podía ser casualidad la suma de anomalías acreditadas en el proceso, y enumeró desde la demora en practicar pruebas genéticas y la “desidia” advertida en el tratamiento de las pistas ligadas a los teléfonos hasta la decisión de mantener abiertas todas las hipótesis delictivas.

El representante del Ministerio Público solicitó para Albaca la pena máxima de seis años de prisión, además de una privación preventiva de la libertad por un plazo de 12 meses hasta que la sentencia quedara firme. Requirió luego que el tribunal dicte una serie de penas accesorias e inhabilitaciones, y que retire la jubilación al acusado. La abogada querellante Soledad Deza adhirió al planteo de la Fiscalía.

SALA DE AUDIENCIA. Los magistrados a cargo del juicio contra Albaca deliberan en Tribunales. Foto: LA GACETA / Juan Pablo Sánchez Noli

El abogado defensor, Macario Santamarina, rechazó las imputaciones contra Albaca. "No encontramos argumentos jurídicos que sustenten una condena. Tenemos muchas expectativas sobre que finalmente será absuelto”, enfatizó en una entrevista con LG Play.

Este miércoles, al hacer uso de la palabra, el ex fiscal de Cámara ratificó que no encubrió el crimen de Paulina Lebbos ni cometió delito alguno durante la pesquisa. "Confío en la Justicia", aseveró el ex magistrado.

Paulina fue vista por última vez con vida el 26 de febrero de 2006, luego de haber ido a bailar a la zona del ex Abasto con sus compañeras de carrera para celebrar que habían aprobado una materia. Semanas después, sus restos fueron hallados a la vera de la ruta, en Tapia. Hasta el momento, el crimen permanece impune, aunque hubo funcionarios del área de Seguridad de aquel momento que fueron condenados por encubrimiento.