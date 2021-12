Caso Lebbos: casi 16 años de impunidad y nueve condenas por encubrimiento

Con el ex fiscal Carlos Albaca, ya son nueve las personas condenadas por haber realizado maniobras de encubrimiento para que nunca se supiera la verdad sobre el crimen de Paulina Lebbos, del que en un par de meses se cumplirán ya 16 años y aún permanece impune.

Este mediodía, el tribunal integrado por Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo resolvió la sentencia de seis años de prisión contra el ex investigador por unanimidad, al hallarlo culpable del delito de encubrimiento agravado. Como no se dispuso su prisión preventiva, el ex funcionario judicial -que ya cumplió 70 años- podrá recurrir el fallo en libertad.

Con anterioridad, ya se desarrollaron dos juicios vinculados al crimen de Paulina Lebbos, aunque ninguno para juzgar al o los supuestos asesinos.

Los anteriores juicios

En diciembre de 2013, fueron condenados el comisario Enrique García, el oficial Manuel Yapura y Roberto Lencina por encubrimiento al haber fraguado el acta del hallazgo del cuerpo de Paulina. En el debate surgieron varios indicios de la responsabilidad de sus superiores.

Seis años después, en febrero de 2019, también eran sentenciados por el mismo delito el ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y el ex policía Waldino Rodríguez.

Paulina fue vista por última vez con vida el 26 de febrero de 2006, luego de haber ido a bailar a la zona del ex Abasto con sus compañeras de carrera para celebrar que habían aprobado una materia. Luego de varios días de búsqueda, sus restos fueron hallados a la vera de la ruta, en Tapia.