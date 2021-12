Caso Lebbos: La Justicia oirá unos inéditos alegatos sobre sí misma

En los juicios orales y públicos es común que las partes se expidan sobre el desempeño de la Justicia. Lo que no es común y sucederá hoy por primera vez es que los alegatos abordarán obligatoriamente qué hizo y no hizo el sistema judicial para esclarecer el crimen de Paulina Lebbos acaecido en 2006. ¿Qué se espera? Una crítica a la cultura tribunalicia imperante en aquella época, y reproches y justificaciones de la decisiones tomadas por el ex fiscal imputado Carlos Albaca, quien dirigió el proceso “Lebbos” durante casi siete años. Este acto judicial excepcional ocurrirá a partir de las 9.30 en el cuarto piso de los Tribunales penales de la calle España de esta ciudad.

Los protagonistas de la jornada serán el fiscal Gerardo Salas; la abogada querellante Soledad Deza, quien actúa por la hija mayor de edad de la víctima, Victoria Lebbos (no asistió a las jornadas previas del enjuiciamiento); el defensor de Albaca, Macario Santamarina, y los representantes del Estado codemandado civil, Augusto Cerezo Bazzi y Luis Albornoz. Todos ellos dispondrán de la última oportunidad para valorar las pruebas, y convencer al tribunal formado por Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo.

ESTADO CODEMANDADO. Augusto Cerezo y Luis Albornoz, abogados. la gaceta / fotos de analía jaramillo

La presentación de los alegatos habilita a los jueces a cerrar el debate. La última palabra pertenece al acusado, primer funcionario equiparado a magistrado que es obligado a rendir cuentas de su proceder ante la misma institución en la que trabajó -Albaca accedió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil en 2014, tras las tensiones que generó su actividad en la causa “Lebbos”-. La víctima también podría solicitar permiso para dirigirse al tribunal: si Victoria Lebbos no concurre o prefiere no hablar, tal vez tome la iniciativa su abuelo, Alberto Lebbos. Fuentes vinculadas con el juicio calcularon ayer que el veredicto sería comunicado en la última semana hábil del año, entre la Nochebuena y la Nochevieja. El plazo límite sería el 29/12.

QUERELLA. Soledad Deza, abogada de la víctima Victoria Lebbos.

El trabajo de alegar no tendrá la misma carga para todas las partes. Mientras que Salas y Deza deben esmerarse por señalar cuáles son las pruebas que acreditan el supuesto encubrimiento agravado endilgado a Albaca, a la defensa de este sólo le bastaría con instalar dudas acerca de su posible responsabilidad penal. Los abogados del Estado provincial anticiparon que se ajustarán al libreto que siguieron sus colegas en el segundo juicio contra agentes estatales encargados de dilucidar el homicidio de la joven. En esa oportunidad, la Justicia declaró que había prescripto la acción para reclamar una indemnización al Gobierno de la Provincia de Tucumán, pero ordenó que los ex funcionarios del área de Seguridad condenados abonaran una reparación de $ 11,2 millones a la hija de Lebbos en concepto de resarcimiento por los daños morales y materiales padecidos. Esta es la hipótesis que debería tratar de evitar Albaca, también codemandado civil.

ACUSACIÓN. Gerardo Salas, representante del Ministerio Público Fiscal.

Aunque al ex fiscal del caso “Lebbos” se le imputan una serie de presuntos hechos ilícitos, en el debate se destacaron dos puntos críticos. Por un lado están las consideradas omisiones investigativas concretas, que abarcan desde la discusión por las decisiones que tomó el fiscal acerca de las pruebas de ADN y el deterioro de las muestras hasta las anomalías verificadas en el análisis de las líneas y de los dispositivos telefónicos. Por el otro corren todos los cuestionamientos vinculados al estilo de dirección del proceso que desarrolló Albaca, un perfil personalista y extremadamente hermético que no consiguió descartar ninguna de las múltiples líneas de pesquisa abiertas ni generar imputaciones.