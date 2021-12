En la Legislatura presentan un proyecto para resarcir a los usuarios afectados por los cortes

En la Legislatura, la oposición insiste con los pedidos para que se adopten medidas estatales ante los recurrentes cortes de luz en Tucumán.

El radical José Canelada (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que propone un resarcimiento económico del 50% en las boletas de los usuarios afectados por la suspensión en los servicios. Además, requirió que se disponga una auditoría para que este beneficio se cumpla y que se genere una multa a la empresa EDET equivalente al 100% de las facturas reclamadas.

"Estos cortes no sólo significan no poder prender un ventilador cuando hacen 40 grados. También ponen en riesgo la salud de las personas electrodependientes y echan a perder mercadería y electrodomésticos. Esto se tiene que acabar, no son situaciones particulares. No nos vengan a decir que esta es una situación extraordinaria, pasa lo mismo cada año cuando empieza a hacer un poquito de calor. Tiene que haber responsables políticos", afirmó Canelada.

En este contexto, solicitó al Frente de Todos que llame a sesión para tratar el tema, y les reclamó a sus pares que acompañen la iniciativa.

JOSÉ MARÍA CANELADA

"Si todos estamos de acuerdo en que un servicio que no se brinda no debe pagarse, debemos plasmarlo en una ley que cuide a los usuarios. Este sistema de cortes programados por grupo es una burla para todos los tucumanos, que se quedan sin un servicio básico cuando más lo necesitan", señaló.

Por otro lado, Canelada informó que había cursado una nota a la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura para que se cite al directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) para que rindan cuentas de esta situación. "Necesitamos que vengan a dar explicaciones de qué es lo que hicieron para evitar que estas situaciones ocurran. No pueden estar sentados allí, cobrando un sueldo, sin hacer lo que tienen que hacer. Están ahí para defender a los tucumanos, no a las empresas. Eso se tiene que terminar", aseguró.