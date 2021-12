¿Te toca? Este es el esquema de cortes de luz dispuesto para este martes por EDET

Tal como anunció ayer la empresa EDET SA, los cortes de luz programados se mantendrán durante toda la semana en caso de que el calor genere una alta demanda de electricidad por parte de los usuarios.

En ese marco, la firma elaboró un esquema por zonas que se verán afectadas en determinadas franjas horarias. No obstante, se aclaró que en caso de que no sea necesario, no se concretarán esas interrupciones en el servicio.

Este es el mapa de los cortes previstos para hoy:

Cronograma de Restricciones

Martes 28

- 14 horas: Grupo 6

GRUPO 6:

Capital: zona comprendida entre calles España, Suipacha, Av. Mate de Luna y Thames, Barrios Matadero, Obispo Piedrabuena, Villa 9 de Julio, Don Bosco, Murga, San Ramón, Villa San Jorge, Canal Norte, Policial;

Las Talitas: Caritas, Este, Pinar de Roca, Barrio Privado Las Palmas, El Colmenar;

Yerba Buena: Barrio Privado El Tipal, Barrio Privado Los Cerros, Telefónico, Loteo Contadores, Country Jockey Club de Tucumán, Country Las Praderas Resort and Spa;

San Javier;

Horco Molle;

Los Pocitos: Lomas de Tafí Sector VI, Sector VII, Sector VIII, Sector XI, Sector XIV, Sector XIII;

Los Ralos: Los Ralos, Villa Rescate;

Localidades: Colombres; Delfín Gallo; La Florida.

- 15 horas: Grupo 7

GRUPO 7:

Capital: zona comprendida entre calles Marcos Paz, Balcarce, Córdoba y Laprida; Barrios Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Güemes, El Jardín, Los Cerros, San Martín de Porres, SITRAVI II, Villa Luján, Ampliación Villa Muñecas, Alberdi Norte, Ampliación Kennedy, Echeverría, Los Andes, Modelo, Viamonte, Campo Norte Liceo Militar, Sector 128 viviendas;

Cebil Redondo: Barrios 188 viviendas, 21 de Setiembre, 210 viviendas, 240 viviendas, Barrio Cerrado Altos del Cevil, Islas Malvinas, Oeste III, Vial II, Loteo Alto de González;

Los Nogales: Cañada;

Los Pocitos: Barrio Diagonal Norte, Villa Nueva Italia, Vilago Country Club;

Alderetes: Barrio Los Gutiérrez.

- 16 horas: Grupo 8

GRUPO 8:

Capital: zona comprendida entre calles Córdoba, Muñecas, San Martín y José Colombres; zona comprendida entre calles San Juan, Av. Avellaneda, Córdoba y Muñecas; Barrios: El Bosque, El Empalme, Juan Pablo II, Juan XXIII, Plazoleta Mitre, Campo Norte Liceo Militar, Sector ATSA, La Pólvora, Lucas Córdoba, Villa 9 de Julio, Villa Urquiza, Francisco de Aguirre, Los Andes, Vial I;

Cebil Redondo: Barrio Alto Perú, Casino;

Yerba Buena: Nicolás Avellaneda IV, San José III, Loteo Bernel, Barrio Privado Lomas de Yerba Buena, Barrio Privado Terrazas del Sarmiento II;

Tafí Viejo: Barrio Policial IV, Centro, Villa Calpini; Nueva Esperanza;

Las Talitas: Barrio 200 viviendas, Virgen del Huerto;

Localidades: Timbó Nuevo; Timbó Viejo; Villa Padre Monti; Chorrillos; Río Nío; El Sunchal; Los Naranjos; Las Lajitas.

- 17 horas: Grupo 9

GRUPO 9

Capital: zona comprendida entre Av. Sarmiento, Marcos Avellaneda, 24 de Septiembre y Av. Mitre; zona comprendida entre calles Corrientes, Junín, 24 de Setiembre y Catamarca; zona comprendida entre calles 24 de Septiembre, Las Heras, San Lorenzo y Buenos Aires; zona comprendida entre calles Córdoba-Cuba, Av. Soldati-Av. Brígido Terán, Lamadrid, Entre Ríos-Monteagudo; zona comprendida entre calles Las Piedras, Las Heras, Lamadrid y Buenos Aires;

Las Talitas: Barrio 200 viviendas, 95 viviendas Luz y Fuerza, APEM, Congreso, Las Moritas, Lomas del Salvador, Pablo VI, Santa Rita, Sauz, SOEME, Virgen de Lourdes (Ampliación I, II, III), Loteo Loma Alta, Valle Hermoso;

Yerba Buena: Bario Las Rosas I, Viajantes;

Los Pocitos: Barrio Lomas de Tafí sectores I, II, III, IV, IX, V, XII, XIV, XV, Barrio Policial III;

Tafí Viejo: zona comprendida entre calles Entre Ríos, Roque Saenz Peña, Av. Roca Oeste y Velez Sarfield; Barrio La Colmena, Villa Obrera;

Alderetes: Barrio CGT, Independencia, Los Lapachos, Rincón del Este, Santa Inés.

- 18 horas: Grupo 10

GRUPO 10

Capital: Edificio legislatura; Edificio Fuero Penal; Barrios Bajo Hondo, Parque Guillermina I, Agrimensor, Alperovich I, Ciudad del Parque, Ciudadela, Eudoro Aráoz, Ferroviario, Floresta, Lola Mora, Mercantil, San Bernardo, San Carlos, San Martín de Porres, América, Ampliación Padilla, Caja Popular de Ahorros, Kennedy, Modelo, Oeste I, Oeste II, Barrio Privado Plaza Perú, San José I;

Yerba Buena: Barrio 120 viviendas, 60 viviendas, El Rosedal, Marticoll, Country Marcos Paz, Las Acacias, Los Fresnos, Los Tarcos, Nicolás Avellaneda I, II y III, Barrio Privado Los Tipales, Country alto Verde II;

Cebil Redondo: Country Alto Verde I;

Tafí Viejo: Barrio Próspero Mena, Nicolás Avellaneda, zona comprendida entre Av. Roca Oeste, Diagonal Lecesse, Thames y Marcos Avellaneda;

Banda del Río Salí: Barrio El Palomar;

Alderetes: Barrio Antena, Jerusalen;

Agua Dulce;

El Naranjito: El Empalme, La Favorina;

Estación Aráoz: Aráoz, Las Tusquitas, Tres Pozos;

Lastenia: Pacará;

Ranchillos: Colonia San Miguel, El Empalme, Ranchillos, Ranchillos Viejo;

San Andrés

Viclos: Cañada de Viclos, El Mojón, El Suncho, Viclos

- 19 horas: Grupo 6

- 20 horas: Grupo 7

- 21 horas: Grupo 8