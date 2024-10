El oficialismo blinda a Jaldo de los embates kirchneristas

El ex intendente de Aguilares reconoció que hubiera preferido que no se midan fuerzas internas, algo que no sucede desde el año 1988. Desarrolló que Quintela es un gobernador (La Rioja), por lo que conoce lo que es el federalismo. “Viene de una provincia con trayectoria, nos dio un presidente como Carlos Menem en algún momento. Creo que puede aportar mucho. Obviamente que creemos eso. Del otro espacio creen que la ex presidenta también puede aportar”, manifestó.