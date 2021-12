Tomás Marchiori espera su oportunidad en Atlético

La vida de los arqueros que completan la plantilla de un equipo nunca es sencilla. Los momentos para saltar al campo de juego son pocos y la presión siempre suele ser mucha. Tomás Marchiori no pudo jugar demasiado desde que llegó al “Decano”, allá por septiembre de 2020; sin embargo el nuevo año le podría traer nuevas oportunidades.

“Estoy contento, tranquilo, no dejé de entrenar pensando en llegar bien para la pretemporada. Me notificaron sobre la compra de mi pase, pero eso lo maneja mi representante”, responde “Tomi” desde Villa Gesell mientras disfruta de unas mini-vacaciones junto a Guadalupe Navarro, su novia.

“En el poco tiempo libre que tenemos tratamos de tomarnos unos días para despejarnos. Estamos los dos lejos de nuestras familias, pero los tiempos no dan. Hace cinco años que pasamos las fiestas los dos solos”, comenta el arquero que tiene previsto viajar hoy a Mendoza para disfrutar de los últimos seis días de las vacaciones con su familia. “Paso año nuevo allá y al otro día viajo para Tucumán”, reconoció el jugador de 26 años.

La situación de pandemia cambio rotundamente en un año. De hecho, Marchiori todavía recuerda las últimas fiestas que estuvieron en medio de la definición del torneo, por lo que los jugadores “Decanos” festejaron Navidad y Año Nuevo en Tucumán.

“Es lo que nos toca. Los futbolistas hacemos un sacrificio muy grande y también nuestras parejas tienen que adaptarse a estas cosas”, remarcó el arquero.

Aunque no le guste admitirlo, “Tomi” percibe que se puede venir un gran año para él, por eso no llama la atención que mientras atiende a LG Deportiva durante un descanso, la costa atlántica es testigo del entrenamiento que el mendocino llevó adelante en la mañana navideña. “Voy a arrancar la pretemporada con muchas ganas. Como siempre, trato de estar de la mejor manera porque si me toca jugar tengo que estar listo”, expresó.

Con sólo dos partidos en poco más de un año, Marchiori por lo pronto es el único arquero asegurado que tiene Atlético para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, eso no le preocupa. “No pienso mucho en lo que pueda pasar con Cristian (Lucchetti). Es raro y complicado. Yo sólo trato de entrenarme y estar bien. Le pongo mucha pilas para demostrarle al entrenador que estoy a la altura”, argumentó. Lo cierto es que si “Laucha” finalmente no sigue en el “Decano”, Tomás podría tener la oportunidad de adueñarse del arco, algo para lo que trabaja incansablemente. “Tuve la posibilidad de estar en varios planteles en el banco. No hay claves para enfrentarse a eso, sinceramente me entreno y nada más. Mantengo la cabeza firme y apoyo al que está delante mío”, comentó.

Las ganas de Marchiori por iniciar la pretemporada son indistintas a si “Vasco” lo tendrá como arquero titular o no. “En lo personal, yo no hablé nada con el DT; lo conoceremos recién el primer día de entrenamientos. Quiero demostrar que puedo estar en el arco si él así lo requiere. Cuando sos el titular o el suplente es lo mismo, hay que entregar todo en las prácticas y eso es en lo único en lo que pienso”, señaló “Tomi” antes de seguir con su entrenamiento navideño, enfocado al ciento por ciento en el año nuevo, con posibilidades nuevas que se viene para él y para todo Atlético.