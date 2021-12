Cerruti consideró "lapidario" el informe del FMI sobre la deuda tomada por la gestión de Macri

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que el informe publicado por el staff del FMI sobre el préstamo tomado por el gobierno de Mauricio Macri "es realmente lapidario". "Comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda, que no cumplió con ninguno de los objetivos", aseveró la funcionaria. Y sumó reproches a los aliados a Juntos por el Cambio (JxC): "es la misma fuerza política la que nos endeudó de esta manera y la que hace apenas una semana votó en contra del Presupuesto de la Nación".

“El informe indica que el préstamo millonario no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos”, enumeró Cerruti, en la rueda de prensa semanal que brinda en la Casa Rosada.

Y agregó que la publicación “reconoce que buena parte de la deuda que tomó el gobierno de Macri se fue en fuga de capitales, porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, además de que no logró siquiera diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación”.

“Los reembolsos junto con la fuga de capitales ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y, a pesar de las intervenciones, continuó depreciándose”, dijo Cerruti, al leer un fragmento del informe. E hizo énfasis en la conclusión, donde se señala que “se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa”.

Ante este escenario, la portavoz de la Presidencia acusó a la administración de JxC de tomar un “préstamo que le dieron como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó”. “(Esto) compromete a varias generaciones de argentinos”, aseveró.

“Primero toman la deuda y después voltean el Presupuesto. Nos parece, en los dos casos, de un grado de irresponsabilidad muy importante, y esperamos que de aquí en adelante las distintas fuerzas políticas se manejen con responsabilidad para aquellos temas que comprometen a muchas generaciones y que tienen que ver con decisiones que tiene que tomar el Estado Nación y no una fuerza política para su provecho”, subrayó.

En contraste, aseguró que “el Gobierno actual encontró a la Argentina con el mayor endeudamiento histórico, con tasas de desempleo y tasas de inflación que todavía estamos trabajando y haciéndonos cargo con algunos resultados muy positivos, como por ejemplo la reducción que se anunció esta semana del desempleo al 8.2, es decir más baja aun que en el año 2018”.

De todas maneras, la portavoz de Presidencia dijo que “el Gobierno considera que de alguna manera es tímido el balance que se hace”, y advirtió que “es muy importante que el FMI pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del Articulo 6 de su Estatuto, en el cual se ponen las condiciones para dar un préstamo a un país de esa magnitud”.

Explotación minera en Chubut

Al ser consultada por la situación en Chubut, Cerruti señaló que “la explotación minera es un tema provincial y lo maneja el gobernador” de ese distrito.

“Este es un Gobierno que lucha contra la crisis climática, que tiene un compromiso ecológico y que entiende que en países de renta media, como el nuestro, es necesario un proceso y un tiempo de inversión, de transición hacia energías renovables, hacia otros tipos de economía”, reflexionó.

Y añadió: “Ese proceso de transición hacia un mundo más ecológico se tiene que llevar adelante de la manera más sustentable posible, con control, no solo del Ministerio de Ambiente, sino también de Ciencia y Técnica”.