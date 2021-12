El Gobierno le pagó al FMI

El Gobierno nacional le pagó ayer al Fondo Monetario Internacional algo más de U$S 1.850 millones, luego de que la Justicia rechazó ayer una medida cautelar que buscaba impedir ésta y las futuras cancelaciones al organismo. A pesar de la delicada situación en materia de reservas, el Ejecutivo decidió afrontar el segundo vencimiento de capital, correspondiente al multimillonario préstamo que contrajo Mauricio Macri en 2018, como señal de la vocación de alcanzar un acuerdo. Pero el cronograma de compromisos en moneda extranjera muestra que en enero habrá otra obligación exigente: vencen más de U$S 1.700 millones entre distintos acreedores. Tras el revés parlamentario, la decisión del Gobierno es prorrogar el Presupuesto 2021, mediante un decreto que, según fuentes oficiales, podría publicarse la próxima semana. Con una negociación que parece extenderse ante el pedido del Fondo de un ajuste más acelerado, no está claro qué ocurrirá entonces con los U$S 718 millones de capital que vencen en enero.