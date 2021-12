Lo que quedó de las reservas

“Se hizo un débito automático; se ejecutó con la apertura de la jornada bancaria en Nueva York”, confirmó una fuente oficial el pago de los casi U$S 1.900 millones al FMI. El desembolso se realizó con fondos que el país recibió en agosto del programa de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo, destinado a ayudar a los miembros a combatir el impacto económico de la pandemia de coronavirus. El pago de un 44% de las reservas netas del Banco Central es “señal de que el Gobierno confía en llegar pronto a un acuerdo”, indicaron desde Neix.

En los últimos cuatro meses se perdieron U$S 7.000 millones de las reservas brutas del Banco Central (BCRA) -incluyendo un pago al FMI-, para quedar en torno a U$S 39.200 millones de manera provisoria. Mientras tanto, se aguarda la evaluación técnica del préstamo ‘stand by’ que otorgó el Fondo en 2018 al gobierno de Mauricio Macri. Esos U$S 45.000 millones son los que el Poder Ejecutivo actual busca renegociar a 10 años.