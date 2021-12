Cautelar por el pago al FMI

Dirigentes políticos y sociales y agrupaciones de derechos humanos presentaron ayer una medida cautelar en la Justicia para suspender los pagos de deuda al FMI, incluido el desembolso de U$S 1.800 millones previsto para hoy, referido a la segunda liquidación por los intereses del stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. El ministro de Economía Martín Guzmán buscaba que en el acuerdo de Facilidades Extendidas, cuya negociación sigue en vigencia, se incluyan los U$S 3.600 millones de vencimientos de este año, cuyo primer pago de U$S 1.885 millones se efectuó en septiembre. Piden a la Justicia que se suspenda todo pago de deuda al Fondo hasta que el Congreso analice la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento, con las copias de las causas penales donde se investiga la comisión de delitos por el endeudamiento.