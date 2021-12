Bosio y Alberti despiden a Soda Stéreo

Los recitales que Zeta Bosio y Charly Alberti ofrecerán hoy y mañana en el porteño Campo Argentino de Polo implicarán el final de una era de la música argentina. La reanudación de su gira internacional “Gracias Totales - Soda Stéreo”, paralizada el año pasado (como tantas otras cosas) por la pandemia, es anunciada como el broche final de la mítica banda de rock pop de los 90, y un tributo a su fallecido integrante Gustavo Cerati.

Los músicos destacaron que el concierto se realiza “por primera vez pensando en la gente”, ya que el repertorio se centra en lo que el público desea escuchar y no en las inquietudes artísticas propias. “Estamos cerrando un ciclo. No pensamos volver a hacer un show, entonces esta es nuestra gran despedida de la gente”, le dijo Alberti a la agencia de noticias Télam, según se publica en su portal de noticias.

“Nos sentimos un poco defensores del legado de nuestra música. Aceptamos hacer este desafío porque teníamos ganas de volver a tocar estas canciones en el marco que tenía que ser, sentíamos que tenía que pasar, pero no pretendemos ir más allá. Algunos nos dicen por qué no terminamos alguna canción que quedó inconclusa o ponemos otro cantante y seguimos, pero no nos pondríamos jamás en ese papel porque no estamos al nivel de poder hacerlo”, acotó Bosio.

La cita es obligada para los fans de la banda de todo el país, que peregrinarán a la Capital Federal con el espíritu de cumplir con un ritual de despedida y de cierre de una etapa en las vidas, ya que para muchos, Soda Stéreo representa más que un grupo musical (ver “Es la banda sonora...”).

Los artistas han desarrollado individualmente su carrera por separado, en paralelo a otros proyectos de vida. Que la gira sea la última vez que tocarán en público los temas que los hicieron famosos tiene, entonces, un significado extra. Es una clausura que se veía venir desde la muerte de Cerati, quien será parte del recital: su voz, su imagen y su guitarra reaparecerán en algunas canciones mediante impactantes gráficas y proyecciones.

“La emoción y la ansiedad es algo que no se pierde nunca. El día que no sienta esas cosas antes de subir al escenario, no subo más”, reconoció Alberti, aunque asintió cuando Zeta puntualizó que “como profesionales, arriba del escenario hay un punto en donde hay manejar eso, no hay que dejarse dominar por esa emoción porque hay que tocar”.

Sobre el escenario, aparte de Bosio y de Alberti, estarán Richard Coleman, Fabián Zorrito Von Quintiero, el guitarrista Roly Ureta y el joven Simón Bosio. la lista de invitados es extensa: Adrián Dárgelos, Benito Cerati, Chris Martin, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Andrea Echeverri, Draco Rosa, León Larregui, Mon Laferte, Rubén Albarrán y Walas. Y bajo el escenario, todos sus fans, al borde de las lágrimas.