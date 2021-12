Cartas de lectores: citación judicial a una periodista (I)

Los abajo firmantes, miembros de RRED (Radicales por la República, la Educación y el Desarrollo), a la opinión pública expresamos: La denuncia e investigación judicial contra la periodista Irene Benito se inscribe en la política del peronismo tucumano de atacar y tratar de eliminar la libertad de prensa y el periodismo de investigación. Es un claro mensaje a todos los medios y sus integrantes de que al poder no se lo toca, no se lo indaga, no se lo molesta. Es también la muestra de cómo la justicia provincial está al servicio del poder, sometida, envilecida y dispuesta a la humillación con tal de cumplir el trabajo sucio que el poder le requiere. Apoyamos la trayectoria profesional de la periodista, su valentía en investigar toda la metodología y la ingeniería institucional puesta en práctica por el gobierno desde hace muchos años para lograr el copamiento político del Poder Judicial y la visibilización de los personajes claves que participaron y participan en el entramado de la cadena de favores destinada a mantener la impunidad de quienes convirtieron a la provincia en un feudo empobrecido, sin seguridad, sin acceso a la información pública y sin futuro.

Eudoro D. Aráoz, María L. Pinto, Teresita Carabajal, Raúl Campero, Silvia Leites, Brígido Ibarreche, Julio César Carreras y Mariana Pérez Lucena, entre otros.

Citación judicial a una periodista (II)

Coincido totalmente con los lectores Juan Roberto Robles, Carlos Duguech, Daniel Chavez, Rafael Bulacio y otros (cartas “Citación judicial a una periodista” del 14 y 15 de diciembre, respectivamente, de 2021). Esta infame y descarada citación judicial a la valiente y muy apreciada periodista Irene Benito por parte de funcionarios judiciales del Ministerio Público, que en este caso son al mismo tiempo jueces y parte por estar involucrados en el despojo millonario a la Sra. Roxana Teves, es otro de los modus operandi de la corporación judicial con un solo designio, silenciar impunemente al periodista que tuviera “la osadía” de investigar e informarnos sobre los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y por “señorones” del poder y de la corona. Bien lo dice Juan Bautista Alberdi: “La Potestad Judicial debe hallarse del todo separada de la corona. Si la justicia se ejerciera desde el trono, no habría seguridad real ni personal alguna”.

Estergidio Camacho

