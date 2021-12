“Queremos que los anuncios del presidente estén incluidos en el Presupuesto”, apuntó Sánchez

“El problema de Argentina no es en que ciudad está la capital o donde funcionan las oficinas públicas. El problema es la forma en la que se toman las decisiones y en la distribución de recursos. El poder de la Argentina sigue privilegiando a las zonas más ricas y en especial a la provincia de Buenos Aires. Si la voluntad es hacer un país más federal, el presidente debería preocuparse por romper las asimetrías que hacen que quien produce en Tucumán tenga muchas menos posibilidades de desarrollo y muchas más trabas que quien lo hace cerca del puerto”.

De esta forma, el diputado Roberto Sánchez (UCR) analizó los dichos del presidente Alberto Fernández durante su paso por Tucumán. El radical advirtió que la idea de mudar la capital argentina no es nueva, pero instó a encarar un debate de fondo sobre la organización política del país.

“Raúl Alfonsín propuso, en los años 80, lo que ahora Fernández intenta mostrar como una iniciativa distinta. Tenemos que recuperar seriedad, constancia y consensos para tomar decisiones que hacen al diseño del país. No se cambia una forma de organización política que lleva más de un siglo solo por una expresión de deseo”, dijo el nacido en Concepción.

Sánchez instó al oficialismo a incorporar los anuncios de inversiones para Tucumán en el Presupuesto 2022.

“Necesitamos que los compromisos que se asumen queden en la ley, que no estén sometidos a la voluntad del funcionario de turno. El proyecto que hoy está en debate en el Congreso de la nación no es tan generoso para los tucumanos como lo fueron los anuncios del presidente. A los dichos se los lleva el viento, a las normas no. Es muy importante que lleguen recursos para Tucumán. El trabajo de quienes ejercemos cargos públicos es garantizar que los anuncios se concreten”, concluyó.