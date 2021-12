Vidal: "Si no hay ninguna modificación estamos rechazando el presupuesto"

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió al proyecto de ley de presupuesto que presentó está semana en el Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán, y adelantó que votará en contra si no hay modificaciones.

"En las condiciones en que el presupuesto se trató y de acuerdo a lo que se presentó no se puede votar. Así no se puede votar, si no hay ninguna modificación estamos rechazando el presupuesto", afirmó Vidal durante una entrevista con La Nación Más (LN+).

La ex gobernadora bonaerense explicó además cuáles son las razones por las que Juntos por el Cambio (JxC) rechazaría el proyecto del oficialismo. "Parte de premisas falsas, la más obvia es que proyecta un 33 % de inflación y no hay país en el mundo que haya bajado más de 15 puntos de inflación en un año", señaló.

"Ya no lo explicaba el día lunes cuando el ministro Martín Guzmán fue a la comisión, pero en el día de hoy (por el miércoles), menos de 24 horas antes del tratamiento agregaron 56 artículos por 180.000 millones de pesos sin decir de dónde lo van a financiar", añadió.

Por último, Vidal reiteró que desde la oposición no acompañarán un aumento de impuestos. "Nosotros ya nos comprometimos a no aumentar impuestos, fue un compromiso de campaña y no lo vamos acompañar. Tampoco vamos a delegar esas facultades", remarcó.