“El Presidente cumplió con la palabra empeñada", afirmó Jaldo tras la visita a Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo realizó esta mañana un resumen de la visita del presidente Alberto Fernández a Tucumán. Ante la prensa, el mandatario resaltó que durante la jornada de reuniones se firmaron convenios con el Gobierno nacional por un poco más de $ 33.180 millones.

“Esos convenios corresponden a obras y servicios de los diferentes ministerios y áreas de la Provincia. Se han firmado convenios por $ 33.000 millones. Y para que el tucumano pueda dimensionar, ese monto significa entre un 8% y un 10% del presupuesto provincial. Estamos hablando de cifras importantes; algunas de ellas ya están llegando a Tucumán y otros fondos, durante el ejercicio 2022”, expresó.

A la vez, hizo hincapié en dos conceptos. “No han sido solo anuncios, sino que se han formalizado convenios, instrumentos públicos firmados por la Nación y la Provincia y de cumplimiento obligatorio: se fijan responsabilidades”, expresó.

“Dentro de eso convenios, hay muchas obras y servicios que se encuentran en instancias administrativas y otros se realizan en distintos lugares de la provincia. Tienen que ver con la realización de viviendas, con el mejoramiento del servicio de salud y con obras de infraestructura en municipios y comunas del interior”, añadió.

En esa línea, puso el ejemplo el deterioro “por el paso del tiempo” de las unidades habitacionales del complejo Manantial Sur. La Nación destinará recursos para poner en condiciones 1.022 casas, en este caso.

“El Presidente cumplió con la palabra empeñada en el momento de asumir la Presidencia: quiere un país más federal. Lo de ayer es practicar el federalismo”, enfatizó.

Seguidamente, actualizó el estado de situación de varios proyectos viales, entre otros.

Sostuvo que “desde el año 83, con la vuelta de la democracia, no se recuerda una jornada donde se hayan juntado funcionarios nacionales y provinciales, y se hayan firmado convenios como los de ayer. Tucumán no tuvo nunca un hecho de esas características: No hay dudas de que el año 2022 será de ejecución de obras y servicios públicos, porque ya tenemos el financiamiento”.

El titular del Poder Ejecutivo (PE) también destacó la apertura del Anexo III del Centro Judicial Monteros, obra que permite “descentralizar la justicia y llevarla al interior de la provincia, como se hizo con el Centro de Concepción”.

Por su parte, el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla, dijo: “A muchos de los proyectos ya les dimos tratamiento legislativo. Siempre daremos las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo avance con los convenios. Nunca se hicieron anuncios de estas características para la provincia”.