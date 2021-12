La discusión por el Presupuesto 2022 continúa afuera del recinto, después de que no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición, para que el proyecto vuelva a comisión para ser readecuado. El diputado nacional Roberto Sánchez se sumó a las voces opositoras y aseguró que “el Gobierno no entiende que está obligado a consensuar”.

“No es cierto que la Argentina se quedó sin presupuesto. El Gobierno puede seguir funcionando con la ley vigente para el 2021 y hasta tanto se aprueben las previsiones de partidas para el 2022. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es saludable porque muestra que el Congreso de la Nación ya no es más una escribanía del kirchnerismo. Pero también es preocupante porque puso en evidencia el quiebre evidente de un oficialismo en el que no hay conducción, ni plan. El egoísmo hay que buscarlo allí donde la pelea no mide consecuencias para los argentinos”, apuntó el concepcionense de la UCR.

El discurso de Máximo Kirchner que quitó el apoyo de la oposición en Diputados

Durante la sesión del viernes, Sánchez votó en contra de la iniciativa, desde el bloque de Juntos por el Cambio, y reiteró sus críticas al oficialismo. “Creemos en el diálogo. De hecho, acordamos postergar la discusión para cambiar aquellas cosas que nos parecían inconvenientes, en especial aquellas previsiones ficticias como la pauta de inflación o el valor del dólar. El líder de la bancada oficialista decidió romper ese acuerdo para mantener su relato épico sin importarle más nada. Lo vio todo el país. A nosotros no nos van a llevar de las narices”, sostuvo en alusión a las declaraciones previas a la votación por parte de Máximo Kirchner.

"La oposición debe controlar, poner límites, proponer y señalar lo que este mal. No hay margen para imponer nada a nadie. Estamos obligados a consensuar y evidentemente eso es lo que más les molesta a quienes mandan”, remató.