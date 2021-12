Un final de año con buenos deseos para el "Decano"

Si el resultado no hubiese sido un empate ante River el hincha de Atlético se iba a ir de vacaciones con la misma actitud del ser humano que se considera renovado. Incluso hasta perdiendo; ganando era lo ideal, obvio. El efecto “llegada del Vasco” en el último suspiro de la Liga Profesional esperanzó el simpatizante “decano”.

“Los objetivos se van a cumplir. Al equipo lo va a llevar muy bien”, no dudó Alejandro Álvarez. En compañía de siete amigos que llegaron desde Villa Muñecas, el muchacho tenía la misma fe de un peregrino. Y es que por Juan Manuel Azconzábal hay devoción porque como jugador y como DT hizo ascender al “Decano”. Lo puso en la Copa Libertadores también. “Vamos a llegar a otra Copa con él”, siguió hablando con seguridad Álvarez.

Así que la historia “made in Vasco” tiene lo que Víctor Díaz cree que faltó con Pablo Guiñazú. El cordobés vino a 25 de Mayo y Chile a hacer su primera experiencia como entrenador en jefe. Quizás, la elección de la dirigencia debería haber estado orientada hacia otro aspecto. “No sólo esperábamos un cambio de técnico, sino uno que conozca al club”, esgrimió Díaz. No hay rencor hacia los directivos, tampoco reproche a Guiñazú. Está claro que el presente de Atlético en las últimas fechas no era fácil de manejar en ningún rol. “Azconzábal es de la casa sabe qué es lo que quiere el hincha y a qué estamos acostumbrados”, destacó Díaz.

El taficeño podría formar dupla técnica con Álvarez. Sus percepciones se rozan y generarían un equilibrio. “Debería haber llegado en otro momento”, consideró Álvarez. El de Villa Muñecas, pese a que el final de año no es el esperado, sigue destilando su fe renovada por el arribo del ex defensor. “Habría levantado al equipo. Lo mismo creo que no es tan tarde. Llegó en el momento justo, digamos”, completó Álvarez su diagnóstico.

“A ‘El Vasco’ se lo banca siempre”, sentenció Agustín Zelarayán. Acompañando a la familia de Díaz, el muchacho junta las manos agradeciendo al cielo el arribo de Azconzábal. “Él nos ha llevado a muchas cosas”, agradeció.

Es por eso también que Daira Lobo se compra exultante el último recuerdo de 2021. La dama se calza con sonrisa de oreja a oreja una gorra más, de las tantas que tiene, con el escudo “decano”. “Las expectativas son las mejores”, explicó Lobo. Ella siempre alienta a su equipo y reconoce en su radar de hincha que Azconzábal es sinónimo de buenos recuerdos y reflexionó en base a eso. “No hay nada que no se pueda remediar”, aseguró.

Mientras Daira se va con su gorra nueva, pasa Alberto Reyes que lleva varios años rodeando “El Monumental” vendiendo de todo con el sentimiento de hincha colado en cada grito de venta. “Hoy le ganamos al campeón”, fue la nueva frase de don Reyes. La victoria no se dio como el vendedor anunciaba. Sin embargo, Reyes se quedó en la línea de los buenos deseos, aunque con una advertencia antes. “Primero y principal, espero que el señor presidente (por Mario Leito) se dedique un poquito más al club. Yo lo respeto como hincha y estoy agradecido por lo que ha hecho, pero tiene que pensar que no puede estar en dos lugares: o es diputado nacional o es presidente del club”, sugirió. Y luego sí, la ilusión con destino hacia 2022 se apoderó de Reyes. “Atlético tendrá a un señor que ha jugado, ha sentido la camiseta y prácticamente se retiró en Atlético. Pienso que hará bien las cosas”, cerró Reyes.

No habrá sido el mejor cierre de temporada, pero el final llegó con buenos deseos.