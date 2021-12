Jaldo advirtió a quienes incumplen con el pase sanitario: "las sanciones son multas y clausuras"

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, consideró "todo un éxito" el impacto de la implementación del pase sanitario en Tucumán, debido al incremento en la cantidad de personas vacunadas a partir de la puesta en vigencia del DNU, el miércoles último. Sin embargo, puso la lupa sobre las actividades que "todavía" no han acatado la nueva disposición, y anticipó que el Gobierno provincial implementará firmes controles durante esta semana.

Jaldo dialogó con la prensa en Banda del Río Salí, donde acompañó al intendente local, Darío Monteros, en el acto por la conmemoración del sexto aniversario de la creación del cuerpo de Vigías Municipales de ese municipio.

Ante los micrófonos, el referente peronista de Trancas anticipó que, desde allí, partiría hacia la Casa de Gobierno para reunirse con Luis Medina Ruiz, el secretario ejecutivo médico del Siprosa que asumirá como ministro de Salud de la Nación, en reemplazo de la diputada nacional electa Rossana Chahla.

En ese marco, Jaldo expresó su preocupación por el nuevo avance de la covid-19. “El tema de la pandemia nos está volviendo a asechar. Estamos viendo lo que está pasando en los países más desarrollados del mundo, en Europa y en EEUU. La variante de Sudáfrica llegó a argentina. Nos tenemos que esforzar mucho”, explicó.

En esa línea, valoró que, tras la implementación del pase sanitario, casi 60.000 personas accedieron a la vacuna contra el coronavirus en Tucumán. "Evaluando el cuarto día hábil, el pase sanitario ha sido todo un éxito; está cumpliendo el objetivo por el cual lo hemos creado", indicó.

Jaldo afirmó que la campaña de inmunización es clave para enfrentar la crisis sanitaria. "Si voy a un negocio, a una confitería, a una fiesta, tengo que ir vacunado. No tengo otra posibilidad o alternativa. A esto lo está haciendo el mundo entero; no hemos inventado nada nuevo. La única solución para la lucha contra la covid-19, en sus diferentes variantes, es tener la mayor cantidad del pueblo con los esquemas completos de vacunación", señaló.

Ante una consulta de la prensa, Jaldo desestimó que se vayan a "limitar las flexibilizaciones", en especial, si avanza el plan de vacunación. Sin embargo, envió una advertencia a los responsables de los rubros alcanzados por el DNU. "Hoy todas las actividades funcionan al 100%. Pero, nobleza obliga. En todos los recorridos que venimos haciendo en estos días, hay negocios y eventos que sí vienen colaborando y cumpliendo, pero hay otros que han empeñado la palabra y todavía no están cumpliendo, todavía no están ayudando. O sea que esta semana el Estado va salir a controlar y a exigir mucho más. Hemos tenido cuatro días de aprendizaje, de tolerancia, de concientización. Muchas gracias a quienes están colaborando; y a quienes no, empiecen, porque el Gobierno va a salir a controlar, y las sanciones son multas, pero, fundamentalmente, van a ser clausuras", aseguró.

