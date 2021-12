Gobierno y abogados chocan por el pase sanitario

No pasaron 48 horas y ya estalló la polémica. El decreto que firmó el gobernador, Osvaldo Jaldo, estableciendo un pase sanitario para personas que tengan el cronograma completo de vacunación en el caso que quieran desarrollar actividades sociales es inconstitucional según el Colegio de Abogados. Si bien no hubo una presentación formal al respecto, el tema se tratará el lunes en una reunión de la entidad.

El principal inconveniente que ven los abogados es que en Argentina la vacunación contra el coronavirus no es obligatoria. “Mal entonces se puede obligar a la gente a mostrar un pase sanitario que refleje las dosis. Es una decisión de cada uno y no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria”, explicó Rodolfo Gilli, presidente del Colegio. “Uno puede entender la desesperación del gobierno para avanzar en la vacunación, pero esta no es la forma. Y queremos que quede en claro algo: no estamos en contra de la vacunación ni mucho menos. Lo que se objeta es la obligación de mostrar un pase sanitario para realizar ciertas actividades cuando, lo dicho, la vacunación no es obligatoria”, dijo. Y agregó: “nosotros tenemos un poder delegado que es defender la Constitución. Y aquí se la está atacando. No se puede firmar un DNU ni tampoco sacar una ley que va contra otro derecho constitucional que es el de la libre elección”, explicó el abogado. Carmen Fontán, profesora titular de la cátedra de Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, opinó en el mismo sentido. “El instrumento utilizado, de dictar un DNU reglamentario de derecho fundamentales, es manifiestamente inconstitucional. Los derechos constitucionales sólo pueden ser reglamentados por ley, más aun cuando, en el caso de Tucumán, se encuentra en sesiones la Legislatura”, afirmó Fontán en una entrevista en LG Play. “Una cosa es para el personal de salud, que está en contacto con enfermos y se le puede pedir la obligatoriedad de la vacunación. Pero para el resto no es obligatoria, porque son vacunas que tuvieron un proceso de aprobación de emergencia”, dijo.

En el oficialismo piensan distinto y rechazan las acusaciones. Carolina Vargas Aignasse, abogada y ministra de Gobierno y Justicia afirmó: “El DNU que ha sido dictado contempla todos los recaudos constitucionales y apelamos a la responsabilidad personal y social de todos en esta situación sanitaria que padecemos el conjunto de los tucumanos”. “En distintas partes del mundo se han dictado medidas similares y en algunos casos mucho más restrictivas. Estas medidas no solo han dado buenos resultados sino que además ninguno de los Tribunales Constitucionales de estos países ha dejado sin efecto las medidas. Porque no se trata de medidas que busquen limitar los derechos de circulación de las personas, sino que por el contrario queremos que la ciudadanía tenga libertad de movimiento pero de forma segura.”, indicó. Y agregó: “Todos los derechos que garantiza la constitución nacional son objeto de reglamentación, los derechos no son absolutos y estas medidas se entienden y se justifican en un contexto de pandemia, donde la aparición de nuevas variantes de virus y el aumento de contagios establecen un marco de urgencia que justifican constitucionalmente las medidas adoptadas”.

Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse, abogado y legislador, aseguró que el país tiene declarada una emergencia sanitaria y que en ese contexto el DNU que firmó Jaldo es absolutamente legal. “Esto se justifica en la necesidad de dotar al Estado de herramientas adecuadas y transparentes para combatir la pandemia. Algunos piensan que puede rozar derechos, pero que deben ceder ante la necesidad de cuidar un valor superior como es la vida”, advirtió. “No son medidas simpáticas, pero que se deben tomar para cuidar la vida y el trabajo y la actividad económica de un país y una provincia que viene con restricciones que afectaron todas las actividades”, razonó.

Hubo 509 nuevos casos: registraron dos nuevas muertes en Tucumán

Tucumán volvió a superar el medio millar de contagios en una jornada, lo que marca que la curva de casos en la provincia sigue en aumento. Ayer, según el reporte del Ministerio de Salud de la provincia, se descubrieron 509 nuevos casos. En total, Tucumán acumula 206.383 casos confirmados mediante testeos desde que se desató la pandemia. De esa cifra, 197.498 pacientes lograron superar la enfermedad y recibieron el alta. La tasa de letalidad en la provincia ronda el 1,7%, según las estadísticas oficiales. Además se informó de la muerte de dos personas, por lo que la cifra de decesos desde marzo del año pasado se elevó a 3.479. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, se registraron 23 muertes y 2.382 nuevos contagios de coronavirus. De esta forma, el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascendió a 5.337.692, mientras que los fallecimientos fueron 116.639.